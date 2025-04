LES VAINQUEURS DU MANS À TAMBOUR BATTANT AU VOLANT DE LA F80

Mais aujourd’hui, les deux pilotes partagent la même voiture. Pier Guidi prend le premier relais au volant tandis que Nielsen passe le seuil en fibre de carbone de la F80 et boucle sa ceinture. La piste d'essai de Fiorano est glissante à cause de la pluie alors que le duo avance à la découverte de la supercar e-4WD de 1 200 ch – un chiffre qui fait de la F80 non seulement la voiture de route Ferrari la plus puissante de l'histoire, mais qui témoigne aussi de quelque 520 ch de plus que leur 499P limitée par les règlements.

Pier Guidi instaure rapidement le rythme. Les lignes droites sont démolies en un clin d'œil grâce à une traction impressionnante et à de vastes réserves de performances, tandis que la suspension active et l'aérodynamique active maintiennent l’équilibre de la F80 dans les changements de direction les plus difficiles de Fiorano. Lors des freinages brusques, les freins réduisent la vitesse en un instant.

Et pourtant, Pier Guidi continue à travailler dur au volant de la F80 pour corriger les dérapages alors qu'il pousse jusqu'à la limite. « Mamma mia ! » s'exclame Nielsen depuis le siège passager.