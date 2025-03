En outre, le V12 offre des sensations de conduite uniques dès 2 500 tr/min, où 80 % du couple maximal est disponible, tandis que le nouveau système « Aspirated Torque Shaping » permet d’obtenir la meilleure réponse en termes de couple. La boîte à huit vitesses est tout aussi agréable, avec ses temps de changement réduits, ses rapports conçus pour une accélération maximale et une huitième vitesse longue, idéale pour les voyages.

Sur les routes, le tout nouveau châssis de la 12Cilindri scintille. Un empattement plus court de 20 mm que celui de la 812 Superfast favorise des changements de direction incisifs. Chaque roue arrière peut tourner indépendamment. Ainsi, à basse vitesse, la maniabilité est exceptionnelle, tandis qu’à une vitesse plus soutenue, les virages sont plus rapides et plus précis. De nouveaux pneus spéciaux sur des jantes de 21 pouces améliorent la dynamique et le confort de conduite ainsi que la consommation de carburant.

Dans les virages rapides, le capteur 6D alimente rapidement et efficacement les systèmes, tandis que le Side Slip Control (SSC) 8.0 orchestre le tout. Le nouveau système brake-by-wire, avec ABS Evo, offre une puissance de freinage et une modulation de la pédale à peine croyables. À noter parmi les innovations, les déflecteurs aérodynamiques arrière actifs qui alternent entre les configurations faible traînée (Low Drag) et haute déportance (High Downforce), enregistrant jusqu’à 50 kg de charge aérodynamique supplémentaire.