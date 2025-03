Le retour à la maison d’une héroïne du Mans

En dépit des concurrents plus rapides tels que Ford et Ferrari, la 250 LM numéro 21 parvint à décrocher une victoire inattendue pour ses débuts au Mans, en prenant la tête de la course dès la 21e heure. Elle fut rejointe par deux autres Ferrari sur le podium, soulignant ainsi la domination absolue de Ferrari cette année-là. Alors que Gregory et Rindt célébraient leur victoire, personne ne pouvait savoir que ce serait la dernière victoire de Ferrari au Mans avant 58 longues années.

L’illustre 250 LM a participé à deux autres courses au Mans et à trois éditions des 24 heures de Daytona avant que le musée de l’Indianapolis Motor Speedway ne l’achète en 1970. Depuis lors, la voiture est restée conservée au musée, avec son moteur Tipo 211 de 3,3 litres et sa boîte de vitesses 564-940, ainsi que son numéro de course, avant d’être chaleureusement accueillie à Fiorano aux côtés des deux exceptionnelles Ferrari 499P.