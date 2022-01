Tout d'abord, la chaleur intense entre en jeu. Les fours de fusion ne sont éteints que deux fois par an pour des raisons de maintenance ; un jour ouvrable sur deux, ils fonctionnent à une température moyenne de plus de 700 °C, suffisante pour maintenir 2 000 kg d'alliage à l'état liquide. Bien entendu, dès que l'alliage est transféré dans les poches de coulée, il recommence immédiatement à se refroidir, ce qui signifie que le travail doit être rapide et précis.





Vient ensuite le procédé de fabrication des moules. Aujourd'hui, les moules en sable sont fabriqués par des machines, mais c'est le savoir-faire humain complexe qui garantit constamment des productions parfaites : une fois fabriqués (le procédé implique de souffler le sable avec du dioxyde de soufre pour les renforcer), un opérateur intervient sur chaque moule en marquant les défauts et en les ébarbant à la main. Une seule erreur à ce stade pourrait se traduire par un défaut du composant, soit à terme un défaut important du moteur. C’est pourquoi l'attention aux détails est ici cruciale.





Enfin, le moulage est terminé. Le sable est soumis à une technique ancienne de flammage pour garantir que l'alliage coule en douceur sur la surface et dans le moule sans ralentir et refroidir trop rapidement. L'alliage est ensuite coulé, soit à partir d'une poche de coulée, soit directement depuis le four.





Et même ici, aux dernières étapes du coulage, c'est l'expérience humaine qui garantit que le procédé est exécuté avec la plus grande qualité. Les opérateurs versent l'alliage fondu à la main, vérifient les températures et apportent les modifications nécessaires. La preuve, s'il en était besoin, que quelle que soit le degré de technologie, c’est aux hommes et femmes de Ferrari qu’il revient de garantir la qualité depuis 75 ans.