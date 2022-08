L'équipe créative du programme est toujours à la recherche de contenu pouvant être intégré à sa vaste offre. C'est ainsi qu'une collaboration est née entre le Maranello Style Center et Cool Hunting. Ce magazine lifestyle en ligne, créé il y a 19 ans, explore la créativité et l'innovation appliquées à l'art, au design et à la technologie.

Flavio Manzoni, directeur du design de Ferrari, a qualifié le projet comme « la rencontre des cultures, entre notre marque et le savoir-faire traditionnel japonais, intégrées à la voiture ».





Tout a commencé à New York par une rencontre dans le showroom Ferrari Tailor Made à Manhattan en 2019, juste après le lancement de la Ferrari Roma. Evan Orensten et Josh Rubin, respectivement rédacteur en chef et directeur artistique exécutif de Cool Hunting, venaient de rentrer de plusieurs voyages de recherche au Japon, où ils ont exploré l'artisanat traditionnel et ses méthodes transmises de génération en génération.