Tomas Cabrerizo, entrepreneur immobilier à Miami, explique que son père et lui ont eu l’idée de consacrer leur collection Ferrari (qui comprend des voitures emblématiques telles que la F40 Competizione, le sport-prototype 333 SP et une FXX Evo) à des éditions limitées et, plus récemment, des modèles de course. Leur espace sert à la fois de galerie et de lieu où la famille se réunit pour déguster sur le toit-terrasse des repas préparés par leur chef privé