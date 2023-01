Prête pour la grande course

À l’époque, comme aujourd’hui, c’était la plus grande course de voitures de sport au monde : un marathon à grande vitesse de 24 heures sur un circuit éprouvant comprenant une célèbre ligne droite et longue, où de nos jours les voitures dépassent régulièrement les 320 km/h. En 1949, la Ferrari gagnante parcourut 3 178 km en 24 heures. L’année dernière, le vainqueur a parcouru 5 177 km avec une moyenne de 215 km/h. La rigueur extraordinaire des courses de 24 heures se sont avérées inestimables pour le développement des voitures, en particulier pour les groupes motopropulseurs, les freins et les pneus.





Le Mans est la plus ancienne course d’endurance automobile au monde et elle fête ses 100 ans en 2023. Avec le GP de Monaco et l’Indianapolis 500, c’est probablement la course automobile la plus célèbre au monde.





L’édition 1949 marque le retour des 24 Heures du Mans après la Seconde Guerre Mondiale. Le circuit avait été largement reconstruit après de violents bombardements (il avait en effet été utilisé par la Luftwaffe comme piste d’atterrissage pendant la guerre). Une partie du terrain extérieur était toujours interdite, par crainte des mines terrestres.