12CILINDRI S’ADJUGE LE PREMIER PRIX

À propos des derniers modèles V12 à moteur central avant du Cheval cabré, les juges ont commenté : « Les Ferrari représentent depuis toujours l’expression ultime de l’automobile, et la 12Cilindri ne fait pas exception. Ce design rappelle les Ferrari des années 50 et 60 tout en étant indéniablement moderne, de son aérodynamisme de pointe à son utilisation ingénieuse d’éléments graphiques qui enveloppent ses surfaces en 3D ».

Durant la cérémonie, la nouvelle supercar Ferrari F80 s’est vu décerner un iF Design Award, en témoignage de la vision créative de Flavio Manzoni, Chief Design Officer de Ferrari, et de son équipe du Ferrari Design Centre, qui ont conçu la F80 et la 12Cilindri.

Ces victoires portent à 28 le nombre total de prix iF Design décernés à Ferrari, dont six médailles d’or. Cela place également le Cheval cabré aux côtés de projets technologiques révolutionnaires, de solutions de transport radicales et même de l’une des sonnettes de vélo les plus élégantes que le monde ait jamais vue.



