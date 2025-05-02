Voitures
12CILINDRI S’ADJUGE LE PREMIER PRIX
« Une fois de plus, Ferrari a réussi, comme par magie, à créer une forme aussi enthousiasmante que rassurante ». C’est ce qu’a déclaré le jury des iF Design Awards à la remise du très convoité iF Design Award Gold à Berlin que les Ferrari 12Cilindri et 12Cilindri Spider ont récemment remporté, soit le sixième prix pour Ferrari au cours des neuf dernières années.
Fondé en 1953 par l’iF International Forum Design GmbH, ce prix est l’une des plus prestigieuses distinctions dans le domaine du design. La célèbre radio-platine SK4 de Braun fut l’un des premiers lauréats, un pionnier du design minimaliste dont l’influence fait encore aujourd’hui écho dans les produits technologiques.
Cette année, le jury indépendant, composé de 131 experts, a évalué plus de 10 500 candidatures dans des catégories ouvertes aux projets les plus variés allant des avions à l’architecture. Tous ont été jugés sur la base de cinq critères. La forme et la différenciation ont été les paramètres déterminants, suivis par l’idée, la durabilité et la fonction.
Au total, 75 Gold Awards ont été décernés lors de la cérémonie qui s’est tenue à Berlin le 28 avril dernier, des prix tous réservés exclusivement à des niveaux exceptionnels d’innovation et d’excellence pour des créations qui, selon les juges, sont porteuses de tendances futures. Les Ferrari 12Cilindri et 12Cilindri Spider étaient les seules voitures de la liste.
À propos des derniers modèles V12 à moteur central avant du Cheval cabré, les juges ont commenté : « Les Ferrari représentent depuis toujours l’expression ultime de l’automobile, et la 12Cilindri ne fait pas exception. Ce design rappelle les Ferrari des années 50 et 60 tout en étant indéniablement moderne, de son aérodynamisme de pointe à son utilisation ingénieuse d’éléments graphiques qui enveloppent ses surfaces en 3D ».
Durant la cérémonie, la nouvelle supercar Ferrari F80 s’est vu décerner un iF Design Award, en témoignage de la vision créative de Flavio Manzoni, Chief Design Officer de Ferrari, et de son équipe du Ferrari Design Centre, qui ont conçu la F80 et la 12Cilindri.
Ces victoires portent à 28 le nombre total de prix iF Design décernés à Ferrari, dont six médailles d’or. Cela place également le Cheval cabré aux côtés de projets technologiques révolutionnaires, de solutions de transport radicales et même de l’une des sonnettes de vélo les plus élégantes que le monde ait jamais vue.