Par temps clair, sans circulation ni incident, il faut environ deux heures pour se rendre de Milan au circuit de Fiorano où l'aventure sportive d'Enzo Ferrari a commencé il y a 75 ans.





Quoi qu’il en soit, ce voyage de cinq jours au cœur de Ferrari, à Maranello, a représenté pour les 80 Ferrari Monza SP1 et SP2 formant la toute première Icona Cavalcade cette semaine, une aventure sur les routes beaucoup plus spectaculaire et historique.