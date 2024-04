Un livre sur l’endurance

Un ouvrage qui est bien plus qu’un simple livre. Un volume qui réunit l’histoire et la technologie, l’art et l’artisanat. Ferrari : a history of Endurance, volume de 312 pages (ce nombre n’est pas le fruit du hasard, il s’agit d’une référence à la légendaire 312 P) raconte l’histoire de Ferrari dans les courses d’endurance, depuis les années 1940 jusqu’au triomphe de la 499 P aux 24 heures du Mans l’année dernière.