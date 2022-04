Un grand cadran monté au centre comprend trois cadrans plus petits, indiquant les températures et le niveau de carburant, flanqués de chaque côté d’un compte-tours et d’un tachymètre.

La série 250 qui suit évolue rapidement au cours des années 50, atteignant son apogée avec la 250 GT SWB passo corto, une GT et une voiture de course. Le volant est plus petit et moins formel, ce qui rend la voiture plus maniable.