En matière de becquet, le plus grand de tous est certainement celui monté sur la carrosserie de la Ferrari F40, qui fait partie intégrante du style de la voiture. En effet, la F40 est pour ainsi dire une grosse machine aérodynamique, sans doute la voiture aux performances ultimes des années 80 et certainement l’une des Ferrari les plus intransigeantes jamais construites.





L’ingénieur Nicola Materazzi soumit le projet à Enzo Ferrari, en s’appuyant sur le travail effectué sur une version Evoluzione de la 288 GTO (qui ne remplit malheureusement jamais sa mission dans le Groupe B). La F40 fut développée en un peu plus d’un an, avec un but plutôt singulier mais approprié : ce fut la toute dernière Ferrari construite sous la surveillance d’Enzo.