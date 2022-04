Heureusement pour la Scuderia, à Monza Schumacher mena la course et réalisa avec son coéquipier Rubens Barrichello un doublé pour Ferrari. L’ingénieux Allemand remportera ensuite les trois Grands Prix restants et décrochera son premier titre mondial avec Ferrari.





Le premier de ses cinq titres pilotes consécutifs avec la Scuderia. Il est de loin le pilote Ferrari F1 le plus titré de tous les temps : 72 victoires en Grand Prix et cinq titres. Niki Lauda se trouve loin derrière, avec 15 victoires et deux titres mondiaux.





Il s’adjugea le Championnat 2000 d’un souffle. En comparaison, l’année 2001 fut marquée par une domination totale. Schumacher remporta neuf courses et marqua plus du double de points que son plus proche adversaire. Sa dernière victoire au Championnat du monde 2004 fut encore plus évidente : il remporta 12 des 13 premières courses et gagna 13 Grands Prix sur 18.





Il courut pour Ferrari pendant deux autres saisons et prit sa retraite fin 2006. Il occupa le rôle de « super assistant » pour l’écurie, avant de rejoindre la nouvelle équipe Mercedes-Benz. En 2013, à quelques semaines de son 45e anniversaire, il fut victime d’un accident de ski qui entraîna une grave lésion cérébrale. À ce jour, il est toujours en rééducation.