Passion
FERRARI MAGAZINE NUMÉRO 66
Publié dans un format entièrement revu, le Ferrari Magazine n°66 dévoile de nouveaux graphismes, une qualité de papier encore plus luxueuse et des contenus inédits.
Parmi les nombreuses nouveautés figure une première historique : une couverture dédiée à un groupe motopropulseur. Un reportage de 10 pages, véritable hommage au groupe motopropulseur de la supercar F80 – le plus puissant jamais monté sur une voiture de route Ferrari – se penche sur les détails d’un moteur extraordinaire, qui prend vie grâce à des images de synthèse époustouflantes.
Le nouveau graphisme met en valeur les photos, qui illustrent les contenus inédits et les rendent encore plus spectaculaires. Parmi les reportages, citons My Place, où un auteur célèbre embarque les lecteurs dans un voyage à travers ses destinations préférées au volant d’une Ferrari. Dans ce numéro, l’écrivain Marco Missiroli, lauréat de plusieurs prix, propose une visite inhabituelle de Rimini sous la pluie.
La nouvelle section Heritage, tout aussi fascinante, met à l’honneur Annie Soisbault, l’une des premières pilotes de course à avoir couru et gagné au volant de la légendaire Ferrari 250 GTO. Une autre pilote occupe le devant de la scène alors qu’elle essaie la 12Cilindri Spider en exclusivité pour le magazine. Maya Weug, étoile montante de la Ferrari Driver Academy, nous fait partager le plaisir de piloter le nouveau V12 à toit ouvert sur les routes sinueuses du lac de Garde.
Autre article remarquable: l’interview exclusive de Charles Leclerc, qui revient sur les défis et les victoires de sa première décennie au sein de la Scuderia Ferrari. Les stars incontestées de la section Courses sont les trois 499P qui ont conquis le podium à l’occasion de la course d’ouverture du Championnat du monde d’endurance FIA 2025 au Qatar. Ce résultat historique, le premier de Ferrari depuis plus d’un demi-siècle, revit à travers une narration détaillée et des images chargées d’adrénaline.
Le magazine regorge également d’une multitude d’autres histoires à découvrir : la dernière collection de mode, un article marquant le 20e anniversaire du Programme XX exclusif et un reportage sur un Corso Pilota spécial au Chili, où le champion FIA WEC Miguel Molina a servi d’instructeur à un groupe d’heureux ferraristes. Avec ses 160 pages, le
Ferrari Magazine offre à ses abonnés une expérience de lecture encore plus riche et plus passionnante.