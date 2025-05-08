FERRARI MAGAZINE NUMÉRO 66

Autre article remarquable: l’interview exclusive de Charles Leclerc, qui revient sur les défis et les victoires de sa première décennie au sein de la Scuderia Ferrari. Les stars incontestées de la section Courses sont les trois 499P qui ont conquis le podium à l’occasion de la course d’ouverture du Championnat du monde d’endurance FIA 2025 au Qatar. Ce résultat historique, le premier de Ferrari depuis plus d’un demi-siècle, revit à travers une narration détaillée et des images chargées d’adrénaline.

Le magazine regorge également d’une multitude d’autres histoires à découvrir : la dernière collection de mode, un article marquant le 20e anniversaire du Programme XX exclusif et un reportage sur un Corso Pilota spécial au Chili, où le champion FIA WEC Miguel Molina a servi d’instructeur à un groupe d’heureux ferraristes. Avec ses 160 pages, le

Ferrari Magazine offre à ses abonnés une expérience de lecture encore plus riche et plus passionnante.