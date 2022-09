Nous assistons au lancement de la troisième collection Ferrari du directeur artistique Rocco Iannone, qui signe ici le dernier chapitre d’une histoire qui a commencé en juin 2021 à Maranello, tout d’abord avec un défilé spectaculaire qui s’est tenu dans l’atelier de montage du V12 puis qui s’est poursuivie avec la présentation de la collection Automne-hiver 2022-23 à Milan.





Une histoire faite de style, d’innovation et d’excellence que Ferrari raconte à travers toutes ses créations depuis 75 ans.





Le rêve est le thème récurrent du défilé de mode, qui a eu lieu au Teatro Lirico Giorgio Gaber de Milan. Il était accompagné d’un film d’art, The Dream of Dreamers, réalisé en collaboration avec la réalisatrice italo-canadienne Floria Sigismondi et avec la participation à l’écran de Taylor Hill et Alton Mason.