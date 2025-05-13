Voitures
UN TOUR EN L’HONNEUR DES 30 ANS DE LA F50
La supercar construite pour célébrer le 50e anniversaire de Ferrari fête ses 30 ans cette année. Quoi de mieux pour marquer cette étape qu’un voyage en Italie et un accueil chaleureux à Maranello réservé à quelques-uns des 349 exemplaires produits ? C’est exactement ce que les propriétaires du roadster dérivé de la Formule 1 ont récemment pu vivre en tant qu’invités du Ferrari F50 Legacy Tour, le troisième tour organisé par Ferrari après la première édition en 2023 consacrée à la F40 et le GTO Legacy Tour de l’année dernière.
Lancée en 1995 au Salon international de l’automobile de Genève, la F50 était en avance sur son temps à plus d’un titre. Cette supercar décapotable était équipée d’une monocoque en fibre de carbone Cytec Aerospace, de suspensions à poussoir et d’un moteur V12 à 65° dérivé de la monoplace de Formule 1 F1-89, avec cinq soupapes par cylindre. Le résultat ? 4,7 litres, 520 ch à 8 000 tr/min et une vitesse de pointe de 325 km/h.
La F50 arriva également un peu plus tôt que prévu en 1995, même si les derniers exemplaires sortirent de la chaîne de montage de Maranello au cours de l’année du 50e anniversaire de Ferrari, soit environ deux ans plus tard.
Pour marquer cet anniversaire, les invités du Ferrari F50 Legacy Tour sont arrivés dans un luxueux complexe hôtelier de Saturnia dans le cadre d’un dîner de bienvenue, avant de partir le lendemain matin à la découverte de la beauté intemporelle des collines vallonnées de la Toscane, des paysages spectaculaires de la Maremme, pour ensuite déjeuner en profitant d’une vue imprenable à Porto Santo Stefano, un magnifique port situé sur un promontoire qui s’étend dans la mer Tyrrhénienne.
Le deuxième jour, le cortège de F50 a mis le cap vers le nord, ce qui représenta l’occasion pour les conducteurs d’essayer leur Ferrari sur les routes pittoresques à flanc de colline autour de Sienne, tout en poursuivant leur route vers Florence, le berceau de la Renaissance.
La dernière journée s’est achevée de manière spectaculaire. Après une matinée passée dans l’Appenin tosco-émilien et après avoir savouré un déjeuner traditionnel à Cutigliano, les F50 ont débarqué à l’usine de Maranello, où la troisième supercar de Ferrari avait été produite 30 ans plus tôt. Les propriétaires ont même eu la chance rencontré des ingénieurs et des concepteurs de Ferrari, aux côtés desquels ils ont pu en savoir plus sur l’histoire de ces incroyables supercars de course.
En fin d’après-midi, les conducteurs se sont rendus sur le circuit de Fiorano pour effectuer un tour emblématique et montrer leur F50 sur la même piste d’essai où cette supercar a été développée à l’origine.
Il y a 30 ans, la F50 changeait à jamais l’univers des voitures de sport, le Ferrari F50 Legacy Tour s’avère ainsi l’événement parfait pour boucler la boucle.