UN TOUR EN L’HONNEUR DES 30 ANS DE LA F50

La supercar construite pour célébrer le 50e anniversaire de Ferrari fête ses 30 ans cette année. Quoi de mieux pour marquer cette étape qu’un voyage en Italie et un accueil chaleureux à Maranello réservé à quelques-uns des 349 exemplaires produits ? C’est exactement ce que les propriétaires du roadster dérivé de la Formule 1 ont récemment pu vivre en tant qu’invités du Ferrari F50 Legacy Tour, le troisième tour organisé par Ferrari après la première édition en 2023 consacrée à la F40 et le GTO Legacy Tour de l’année dernière.

Lancée en 1995 au Salon international de l’automobile de Genève, la F50 était en avance sur son temps à plus d’un titre. Cette supercar décapotable était équipée d’une monocoque en fibre de carbone Cytec Aerospace, de suspensions à poussoir et d’un moteur V12 à 65° dérivé de la monoplace de Formule 1 F1-89, avec cinq soupapes par cylindre. Le résultat ? 4,7 litres, 520 ch à 8 000 tr/min et une vitesse de pointe de 325 km/h.

La F50 arriva également un peu plus tôt que prévu en 1995, même si les derniers exemplaires sortirent de la chaîne de montage de Maranello au cours de l’année du 50e anniversaire de Ferrari, soit environ deux ans plus tard.



