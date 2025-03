Repousser les limites

Enzo a toujours favorisé un esprit gagnant ainsi qu’un environnement propice aux nouvelles idées. Son esprit d’innovation n’a jamais quitté Maranello, même après sa mort en 1988, où il perdure encore de nos jours. Par exemple, Ferrari a expérimenté la boîte de vitesse à palettes au volant dès 1979 et l'a installée sur la Ferrari 640 vainqueur de plusieurs Grand Prix de F1 en 1989. En 2021, Ferrari lance son premier défilé de mode. En 2022, le Purosangue entre dans l’histoire en devenant le Cheval Cabré à quatre portes. En 2023, Ferrari renoue avec une victoire spectaculaire au Mans et la F80 est la toute dernière supercar de Maranello, qui inaugure une nouvelle ère de puissance hybride avec un V6 inspiré des voitures F1 de Ferrari et de la 499P victorieuse au Mans.

La passion d'Enzo pour l'innovation n'a jamais brillé aussi fort à Maranello qu'aujourd'hui. Ferrari continuera de surprendre, d’innover et de repousser toujours plus loin les limites pour gagner. S’il y a un héritage qu’Enzo Ferrari a légué, c’est bien celui-là.