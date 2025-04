Au sein de l’Officina, les volumes et les proportions sont continuellement façonnés et remodelés pour obtenir des silhouettes plus définies, allongées et épurées, qui se caractérisent par une taille soulignée, des épaules et des manches aux courbes surdimensionnées. Cette collection s’illustre par ses tissus, procédés, finitions et motifs débordant de caractère : les rayures tennis sont réimaginées dans des versions chinées et des fils tissés 3D ; les maillots en velours deviennent des velours drapés qui épousent et définissent la silhouette ; la gabardine en nylon teint en pièce et ensuite surteint se distingue par sa finition irisée qui renforce son toucher technique ; la peau lainée est traitée avec une grande maîtrise artisanale pour révéler une finition satinée, douillette et rayonnante ; les velours de soie sont rehaussés de motifs jacquard à fil coupé et les imprimés dévorés ont un effet subtil et diaphane.

Dans cette symphonie de contrastes, les accessoires entrent en scène pour mettre en lumière les tenues avec des pièces phare telles que les sacs Ferrari GT Bag, Nello – The Ferrari Tool Case et Maranello Clutch, dont la matérialité et la profondeur des couleurs sont exaltées. D’autres accessoires tels que les gants, les lunettes, les bijoux sculpturaux et les chaussures ornés de franges flottantes qui représentent métaphoriquement l’élégance intemporelle et audacieuse de la garde-robe Ferrari.