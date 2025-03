1987 : De la F1-87 sur piste à la F40 de route à 324 km/h

La F40 n’est pas née pour la compétition, mais ses performances sans compromis et son intérieur épuré lui confèrent un esprit course. Suivant de près la GTO, sa carrosserie résolument aérodynamique marque un changement radical par rapport à sa devancière, tandis que son moteur s’appuie sur les bases de la GTO. Le V8 bi-turbo passe à 2,9 litres, pour une puissance et un couple respectivement de 478 chevaux et 577 Nm – suffisants pour une vitesse déclarée de 324 km/h.

Sa contemporaine sur la piste est la F1-87 pilotée par Michele Alboreto et Gerhard Berger. Comme pour les Ferrari de Formule 1 des six saisons précédentes, un V6 bi-turbo se trouve en son cœur, mais il s'agit d'un nouveau moteur en V à 90° au lieu de la configuration précédente à 120°, et d’un nouveau bloc-cylindres en fonte pour supporter les puissances allant jusqu'à 1 000 chevaux lors des essais.