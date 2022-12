Des coins à l’avant-garde

Essayez d’imaginer que vous entrez dans votre virage préféré et que vous ne sentez presque pas la carrosserie rouler ou bouger. C’est ainsi que se présente le tout nouveau système de suspensions de Ferrari, totalement révolutionnaire. Son secret réside dans le nom que Ferrari lui a donné : technologie de suspensions actives Ferrari exploitant le système True Active Spool Valve (TASV) de Multimatic. Le mot-clé ici est « actif ». Il décrit en effet le fonctionnement de cette technologie et pourrait tout aussi bien s’appliquer au processus d’innovation de Ferrari en général : toujours actif, toujours à la recherche de nouvelles idées.

Avec pas moins de trois nouveaux brevets, la technologie de suspensions actives de Ferrari est totalement inédite et fait ses débuts avec la Purosangue, la Ferrari la plus confortable et la plus polyvalente de tous les temps.