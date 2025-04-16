Un club d’exception

Niché dans les hauteurs des collines à l’est de Marseille, Le Castellet accueille depuis longtemps des compétitions que disputent les toutes dernières voitures de course Ferrari GT. Au début du mois d’avril, 14 Ferrari GT éclectiques se sont réunies sur le célèbre circuit de Formule 1 créant ainsi un pont entre le passé et le présent.

Les Ferrari iconiques présentes sur la piste comptaient des 360 GTC, 458 GTE et 488 GT Modificata, qui sont arrivées sur le célèbre circuit du Var non pas pour disputer une course mais tout simplement pour profiter de la deuxième manche du calendrier Ferrari Club Competizioni GT.

Inauguré en 2019, le Club Competizioni GT est né dans le but de rassembler les Ferrari Endurance de série des 30 dernières années. Hier comme aujourd’hui, il se distinguait par son esprit non compétitif, ce qui laissait aux pilotes l’occasion de découvrir tout le potentiel des voitures de course Ferrari sur certains des circuits les plus prestigieux au monde.



