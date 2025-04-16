Courses
Un club d’exception
Niché dans les hauteurs des collines à l’est de Marseille, Le Castellet accueille depuis longtemps des compétitions que disputent les toutes dernières voitures de course Ferrari GT. Au début du mois d’avril, 14 Ferrari GT éclectiques se sont réunies sur le célèbre circuit de Formule 1 créant ainsi un pont entre le passé et le présent.
Les Ferrari iconiques présentes sur la piste comptaient des 360 GTC, 458 GTE et 488 GT Modificata, qui sont arrivées sur le célèbre circuit du Var non pas pour disputer une course mais tout simplement pour profiter de la deuxième manche du calendrier Ferrari Club Competizioni GT.
Inauguré en 2019, le Club Competizioni GT est né dans le but de rassembler les Ferrari Endurance de série des 30 dernières années. Hier comme aujourd’hui, il se distinguait par son esprit non compétitif, ce qui laissait aux pilotes l’occasion de découvrir tout le potentiel des voitures de course Ferrari sur certains des circuits les plus prestigieux au monde.
Six ans plus tard, le calendrier exclusif de l’événement continue de s’enrichir et accueille désormais 14 modèles éligibles allant de la F50 GT de 1989 jusqu’à la 296 GT3 d’aujourd’hui. Les modèles à moteur V12 avant sont également éligibles, notamment les 550 GTS et 575 GT qui ont disputé les championnats GT au début des années 2000.
Le Club comprend deux calendriers distincts gérés en parallèle. Le calendrier international 2025, qui a débuté en mars, s’étend jusqu’en octobre et inclut huit sites emblématiques, dont Fuji, Miami, Le Castellet et Finali Mondiali, la célébration de fin de saison Ferrari qui se tiendra cette année au Mugello.
Un calendrier de cinq événements entièrement consacrés aux États-Unis a également commencé en mars à Sonoma et se terminera en septembre à Laguna Seca.
Au Castellet, comme à l’accoutumée, les préparatifs ont commencé bien avant que les pilotes n’explorent les 15 virages du circuit. Ces derniers ont pu visionner, avant le week-end, des tutoriels vidéo repris à bord de voitures parcourant le circuit et ont bénéficié des conseils de pilotes professionnels pour se préparer à la prochaine manche. Une fois sur le circuit, les conducteurs ont fait un tour aux côtés d’un pilote officiel Ferrari dans le but de se familiariser avec le tracé et comprendre la trajectoire de course optimale.
Lors des événements Club Competizioni GT, Ferrari offre un maximum de flexibilité aux conducteurs pour qu’ils puissent aborder l’événement selon leurs préférences. Au Castellet, ils étaient tous accompagnés de leurs équipes, mécaniciens, instructeurs et système de télémétrie. Bien entendu, les pilotes officiels Ferrari Endurance étaient également à leur disposition pour leur fournir des conseils d’expert, comme toujours lors des événements internationaux. Un passager était également admis à bord dans le cas des voitures équipées de deux sièges.
Certains conducteurs aspirent simplement à ressentir le frisson de conduire une Ferrari GT de course d’autrefois sur piste, d’autres participent à une autre série et souhaitent perfectionner leurs compétences en vue de la prochaine compétition.
Pour certains événements, comme les Finali Mondiali, le Club Competizioni GT s’inscrit dans un programme bien plus vaste. D’autres, comme Le Castellet, se déroulent uniquement le temps d’un week-end de deux ou trois jours. Tous sont structurés pour garantir un temps de piste maximal.
Au Castellet, les activités sur piste se sont prolongées le samedi et le dimanche, et ont été l’occasion d’assister au spectacle des voitures de course anciennes et modernes parcourant les 5,8 km du circuit, réputé pour ses zones de dégagement bleues et rouges particulières. Deux journées glorieuses passées sur la piste de 9h00 à 13h00 puis jusqu’à 17h00, avec une pause-déjeuner entre les deux sessions.
Au cours du week-end, les conducteurs ont eu le loisir de perfectionner leur assiette tout comme leur conduite en parcourant à plein gaz la ligne droite du Mistral avant d’attaquer la Courbe de Signes, aussi grisante qu’exigeante.
L’attrait du Club Competizioni GT va cependant bien au-delà des limites du circuit. En effet, Le Castellet n’a pas fait exception et a su séduire les participants avec son espace hospitalité exclusif et ses délicieux déjeuners gastronomiques. D’ailleurs, ils ont même pu profiter d'une course amicale suivie d'un dîner barbecue au karting Circuit Paul Ricard, situé juste à côté de son grand frère. C'était le moyen idéal de se détendre après deux journées inoubliables sur piste.