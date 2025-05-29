Passion
La créativité de Leclerc s’invite dans les collections de mode Ferrari
Des circuits de Formule 1 aux défilés de mode. Le 21 mai dernier, Charles Leclerc a dévoilé à Monte-Carlo, sa ville natale, la toute première capsule « Leclerc x Ferrari », créée par le directeur artistique de Ferrari, Rocco Iannone, et son équipe avec la contribution du pilote. La capsule représente une évolution naturelle du concept Ferrari Cabinet, lancé avec la collection Printemps/Été 2025. Celui-ci incarne les éléments fondamentaux et les codes identitaires de l’univers Ferrari, c’est-à-dire des lignes épurées, une utilisation émotionnelle de la couleur, des matières innovantes et des finitions personnalisées.
La capsule, qui s’articule autour du prêt-à-porter et des accessoires, offre un aperçu de la vie quotidienne de Charles : hormis ses tenues professionnelles, on y découvre le style qu’il adopte en voyage et pendant son temps libre. Chaque pièce reflète l’énergie, la passion et la joie de vivre d’un jeune homme dynamique qui privilégie une allure décontractée et élégante, définie par des graphismes et des détails uniques qui font écho à la personnalité du champion de Formule 1.
Faciles à assortir et fonctionnels, les basiques du dressing de Charles Leclerc comprennent des sweats et des t-shirts personnalisés avec des motifs de course, des parkas et des pantalons cargo en coton, des combinaisons de pilote et des hauts fabriqués à partir de fibres techniques caractérisées par des points 2D et une finition gaufrée qui joue avec l’initiale L. Le denim, la matière emblématique du style Ferrari, est proposé dans une version légère, délavée et parée également de l’iconique matelassage Check 7X7. Elle se caractérise par des touches de couleur irrégulières réalisées au moyen de la technique de teinture par immersion.
« J’ai vraiment aimé collaborer à cette collection capsule avec Rocco et son équipe », a déclaré Leclerc, qui s’est classé 2° le 25 mai dernier chez lui au Grand Prix de Monaco. « Cela a été une chance unique pour moi d’explorer ma créativité sous un autre jour, en-dehors des courses. J’ai adoré découvrir tous les détails qui contribuent à la création, à la conception et à la réalisation d’une collection de mode. Cette capsule résume parfaitement mon style et le lien fort qui m’unit à Ferrari. Ce que j’apprécie le plus, c’est la flexibilité et la facilité des vêtements, tous imaginés pour favoriser le mouvement et procurer un confort impeccable sans sacrifier un look audacieux et original ».
Rocco Iannone s’est également montré enthousiasmé par les résultats de cette collaboration : « Cette garde-robe parvient à fusionner merveilleusement bien l’esthétique, le design et la fonctionnalité, tout en saisissant l’esprit unique de Charles Leclerc et l’essence de Ferrari. Ensemble, nous avons créé un look sportif et contemporain ».
La capsule compte aussi des accessoires vitaminés tels que des gants de pilote, des lunettes de soleil ornées du Cheval cabré, des casquettes, des baskets hybrides munies de lacets doubles de randonnée et, bien sûr, l’iconique sac Nello the Ferrari Tool Case, inspiré des boîtes à outils des mécaniciens et agrémenté de boulons en métal ainsi que d’une frange rappelant la crinière du Cheval cabré.
Le défilé passionnant et dynamique, qui s’est tenu dans l’après-midi du 21 mai au Nikki Beach Monte Carlo a servi de toile de fond aux débuts de Charles Leclerc dans l’univers de la mode. Cet endroit merveilleux situé sur les toits du célèbre hôtel Fairmont de Monaco, a accueilli des VIP et des dirigeants de Ferrari, dont le directeur général Benedetto Vigna, qui ont pu savourer le spectacle dans une ambiance sophistiquée et détendue. Les visuels de lancement, réalisés par le photographe Michael Bailey-Gates, mettent en vedette Charles Leclerc dans le magnifique décor de sa ville natale, Monte Carlo, bercée par une atmosphère lumineuse et paisible à l’image de la palette de tons chauds et frais de la collection tels que le beige, le bleu clair, le blanc et le bleu marine. Des notes rouges et blanches ponctuent le drapeau monégasque reproduit sur une étiquette spéciale ornée du logo « Ferrari x Charles Leclerc ».
La capsule est déjà disponible en ligne sur Ferrari.com et dans les boutiques de Maranello, Milan, Rome et Miami, ainsi que dans la boutique temporaire de l’hôtel Fairmont de Monte-Carlo.