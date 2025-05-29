La créativité de Leclerc s’invite dans les collections de mode Ferrari

Faciles à assortir et fonctionnels, les basiques du dressing de Charles Leclerc comprennent des sweats et des t-shirts personnalisés avec des motifs de course, des parkas et des pantalons cargo en coton, des combinaisons de pilote et des hauts fabriqués à partir de fibres techniques caractérisées par des points 2D et une finition gaufrée qui joue avec l’initiale L. Le denim, la matière emblématique du style Ferrari, est proposé dans une version légère, délavée et parée également de l’iconique matelassage Check 7X7. Elle se caractérise par des touches de couleur irrégulières réalisées au moyen de la technique de teinture par immersion.

« J’ai vraiment aimé collaborer à cette collection capsule avec Rocco et son équipe », a déclaré Leclerc, qui s’est classé 2° le 25 mai dernier chez lui au Grand Prix de Monaco. « Cela a été une chance unique pour moi d’explorer ma créativité sous un autre jour, en-dehors des courses. J’ai adoré découvrir tous les détails qui contribuent à la création, à la conception et à la réalisation d’une collection de mode. Cette capsule résume parfaitement mon style et le lien fort qui m’unit à Ferrari. Ce que j’apprécie le plus, c’est la flexibilité et la facilité des vêtements, tous imaginés pour favoriser le mouvement et procurer un confort impeccable sans sacrifier un look audacieux et original ».

Rocco Iannone s’est également montré enthousiasmé par les résultats de cette collaboration : « Cette garde-robe parvient à fusionner merveilleusement bien l’esthétique, le design et la fonctionnalité, tout en saisissant l’esprit unique de Charles Leclerc et l’essence de Ferrari. Ensemble, nous avons créé un look sportif et contemporain ».



