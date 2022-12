Un joyau bleu

« Je n’ai pas fait d’école de design », reconnaît-elle. « Mais je sais ce qui me plaît. » En effet, dans une démarche très personnelle, cette passionnée de voitures, « fille de la campagne dans l’âme », fit placer le blason Ferrari « sur la calandre et à l’arrière du coffre » et préféra à la version « polie » habituelle une finition mate. Tous les éléments chromés à l’intérieur de la voiture sont également mats, y compris les bouches d’aération. Le tout produisait un « effet satiné, dans un style “aluminium brossé“ », explique-t-elle.

A-t-elle été satisfaite du résultat final de son aventure Tailor Made ? « C’est bien mieux que ce que j’avais imaginé ! » s’exclame-t-elle avec un large sourire en se remémorant le jour où elle vint avec émotion chercher sa 812 GTS chez le concessionnaire d’Exeter. « J’étais en larmes », se souvient-elle. « Je n’en revenais pas. C’était incroyablement émouvant, cette voiture est si belle », dit-elle en secouant lentement la tête. « Si belle... »

.