Cela fait maintenant 40 ans que Stefan Johansson a fait ses débuts au volant d’une monoplace de Ferrari. Quarante ans plus tard, le Suédois, âgé aujourd’hui de 68 ans, se rappelle très bien lorsqu’il a frôlé une deuxième victoire à Imola en 1985, si un problème au réservoir de sa 156-85 ne l’avait pas laissé en rade avant la ligne d’arrivée, et lorsqu’il a battu son coéquipier Michele Alboreto à bord de la Ferrari F1-86 de la saison suivante.

Pourtant, l’ascension vers le sommet fut loin d’être facile pour Johansson. En 1980, il participe à deux courses difficiles pour l’équipe Shadow et gagne sa vie en disputant des courses de Formule 2 et de voitures de sport du groupe C, avant de faire son retour en Formule 1 aux côtés de la team Spirit Honda. Mais sa trajectoire dévie une fois de plus : l’année suivante, il remplace Martin Brundle et Johnny Cecotto, blessés, respectivement dans les équipes Tyrell et Toleman.

C’est alors que le directeur de l’équipe Ferrari, Marco Piccinini, l’appelle. René Arnoux, le pilote de la Scuderia de l’époque, avait été remercié après le Grand Prix du Brésil qui avait inauguré le championnat de F1 1985, et Johansson avait été invité à rencontrer Enzo Ferrari dans l’usine historique de Modène.

« Je me souviens d’avoir traversé ces couloirs avec des photos de Fangio et Nuvolari accrochées au mur, j’avais déjà la chair de poule », sourit-il. Puis Enzo lui a demandé s’il avait faim. « Je me disais qu’il ne me demandait pas vraiment si je voulais manger quelque chose, alors je lui ai répondu : « Je n’ai jamais eu autant faim de ma vie ! », rit le Suédois.