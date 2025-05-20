La Grande dame du sport automobile

Elle était connue de tous simplement comme Annie, mais son nom complet, Annie Blanche Marie Soisbault, résonnait avec une dignité authentique et incontestable. Elle était destinée à une vie aristocratique après son mariage avec le marquis Philippe de Montaigu, qui lui transmit son titre et son nom : Marquise Annie Blanche Marie Soisbault de Montaigu. Annie était charmante à sa manière. Avec un soupçon de noblesse jamais snob, adoucie par ses prouesses sportives qui la virent sans difficulté au volant de voitures extraordinairement puissantes. Très peu d’hommes, et aucune femme avant elle, pouvaient se permettre de posséder ces engins dangereux et coûteux ou, surtout, de les piloter en compétition. Et dire que son premier amour dans le monde du sport avait été le tennis.

Son père, Robert Soisbault (issu de la haute bourgeoisie parisienne du XVe arrondissement, où Annie est née à l’ombre de la Tour Eiffel le 8 juin 1934) l’avait encouragée depuis toute petite, et elle sut le convaincre peu à peu du bien-fondé de son intuition, en remportant coup sur coup pas moins de sept titres nationaux dans diverses catégories Juniors. Elle connut son heure de gloire, à l’échelle internationale, à l’âge de 18 ans en atteignant les demi-finales du tournoi junior de Wimbledon. Mais quelque chose s’agitait en elle, cette soif de liberté incommensurable, d’indépendance financière et familiale. En bref, la liberté tout court.



