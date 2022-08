Cependant, ce client Ferrari, qui a également possédé plus de 60 véhicules du Cheval cabré, « connaît sur le bout des doigts les Ferrari produites au cours des 20 dernières années, notamment les voitures à moteur central depuis la 360 ».





Ainsi, lors de la toute première réunion, il a pu parler avec une certaine expertise de ces modèles et de ce qu’il attendait de son projet. « Même si j’ai pu fournir des directives sur les aspects qui me tenaient à cœur et sur ceux qui pouvaient être négligés, j’ai expressément dit à l’équipe pendant la réunion quelque chose dans ce genre : « Vous êtes les experts. Vous travaillez pour la meilleure équipe design au monde et pour le plus grand constructeur automobile au monde. Je sais que chacun d’entre vous garde un croquis dans le tiroir de son bureau de la voiture qu’il construirait s’il le pouvait. Ce sont ces croquis que je veux voir ! Je veux votre créativité, pas la mienne ».





À sa requête, toute une série de croquis, étiquetés de « A » à « K » ont été dévoilés, le client les a visionnés aux côtés de Flavio Manzoni, le directeur du design Ferrari. C’est en voyant le croquis H qu’il comprit ce qu’il cherchait. C’est à ce moment-là que le développement du projet démarra jusqu’à atteindre l’objectif final. Il a été en grande partie réalisé pendant la pandémie de Covid, ce qui a impliqué de nombreuses sessions d’échanges et de mises au point par iPad.