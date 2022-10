Au cours des trois manches, les pilotes ont participé à des épreuves chronométrées et de vitesse moyenne. Avec Palerme comme lieu de départ et d’arrivée de la course, ils ont parcouru une distance totale de 567 km autour de la Sicile, l'équipage de chaque voiture se composait d’un pilote et d’un copilote.

Un nombre incroyable de Ferrari et de pilotes venus du monde entier ont participé à la manifestation. On a pu admiré des bolides rutilants comme une Monza SP2, une SF90 Stradale, plusieurs 812 Superfast et une F355 GTS classique.