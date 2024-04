Une révolution dans l’expérience client

C’est une opération loin d’être simple, compte tenu du nombre de personnes impliquées : 74 concessionnaires, environ 80 showrooms, plus de 120 services officiels, tous se tournent vers Maranello pour trouver des stratégies et des solutions. Cela a néanmoins abouti à des résultats extraordinaires, car en tirant parti des compétences de différentes personnes, les nouvelles idées et les bonnes pratiques circulent plus rapidement. Et c’est ainsi qu’une idée venant de Belgique peut devenir intéressante pour la Turquie, de même qu’un problème en Scandinavie peut trouver une solution grâce à une expérience antérieure en Afrique du Sud. Tout cela se fait en sachant que lorsque quelqu’un s’adresse au FEA Hub, c’est comme s’il se tournait vers toute l’Europe, il sait pertinemment qu’il peut mettre en pratique les stratégies élaborées à Maranello.

Canaliser leur énergie permet de trouver la meilleure façon d’avancer sur un marché européen très varié, qui compte des clients « historiques » tels que l’Italie, l’Allemagne, la Grande-Bretagne, la France et la Suisse et des profils plus jeunes, tant en termes d’âge que de marché, comme la Pologne et la République tchèque.