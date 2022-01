C’est vrai : nombreux sont les endroits où les personnes travaillent avec ardeur et sans relâche, en croyant fermement à ce qu’elles font. Cependant, la passion qu’éprouvent les personnes travaillant chez Ferrari n’a pas d’équivalent dans le monde.





C’est ce qui m’a le plus frappé à mon arrivée. C’est une passion encore plus profonde, plus sincère qui unit tous les salariés, quel que soit leur niveau. Ici, les personnes aiment véritablement la marque : vous pouvez ressentir un sentiment d’appartenance très spécial. C’est ce qui nous permet de rechercher constamment l’innovation et la perfection et d’y parvenir avec brio.





La motivation est une qualité qui peut aider quiconque à être plus curieux et plus attentif, afin de poursuivre inlassablement la quête de l’excellence ».