Aujourd’hui, dans le cadre de la journée « Capital Markets Day », les investisseurs, les médias et les analystes financiers ont pu découvrir le plan stratégique 2022-2026 ainsi que des mesures que l’entreprise envisage de mettre en place pour saisir les occasions que nous réserve le futur.





« Notre marque alimente les rêves de millions de personnes », a déclaré le président de Ferrari, John Elkann. « Elle s’est construite en plus de 75 ans d’expériences palpitantes et mémorables à travers les victoires remportées sur la piste et le pur plaisir de conduite sur la route. Elle a su créer une communauté inclusive et soudée qui rassemble des personnes de tous horizons, de différents pays et même d’industries. Aussi longtemps que nous préserverons son patrimoine et ses valeurs, elle donnera des bases solides à nos plans stratégiques futurs ».