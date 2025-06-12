Voitures
Le voyage de rêve de Maya
Bienvenue à Lazise sur la rive est du lac de Garde. Depuis la première Ferrari V12 qu’Enzo Ferrari créa en 1947 il y a bientôt 80 ans, combien d’autres V12 de la marque au Cheval cabré ont fait le pèlerinage jusqu’ici ?
La beauté classique de ce cadre dégage un fort sentiment de tradition, mais Ferrari sait pertinemment que l’histoire ne cesse de se forger dans l’innovation constante. Aujourd’hui, la 12Cilindri Spider écrit un nouveau chapitre audacieux.
Trônant sur l’une des charmantes places de la ville, elle revêt une allure incroyablement futuriste et en même temps une beauté intemporelle. Elle est équipée d’un toit s’ouvrant en 14 secondes seulement, elle conserve néanmoins le profil caractéristique d’un coupé grâce à ses larges montants arrière. La nouvelle palette de couleurs Verde Toscana et Terra Antica évoque les magnifiques nuances des collines surplombant le lac de Garde.
Plus que tout, la 12Cilindri Spider semble prête à se donner à fond. Et c’est Maya Weug, l’une des stars de la Scuderia Ferrari Driver Academy, qui relèvera le défi. En 2021, âgée de 16 ans seulement, elle entre dans l’histoire en devenant la première femme pilote à rejoindre l’Academy, et elle ne cesse depuis de prouver sa bravoure sur piste. En 2024, elle a couru avec la livrée officielle de la Scuderia Ferrari HP, et gagné sa dernière course de l’année en se classant à la troisième place au Championnat F1 Academy.
Maya Weug commence sa balade en empruntant la route qui sort de la ville, en longeant le lac. C’est le cadre idéal pour apprécier la souplesse et le caractère de GT de la 12Cilindri Spider, dont les suspensions sont spécialement calibrées pour profiter d’une conduite douce et confortable.
Toutefois, les collines et les virages en épingle sont au rendez-vous. C’est l’occasion pour Maya Weug de commencer à explorer le potentiel de cet extraordinaire moteur atmosphérique de 6,5 litres. Quelle sensation cela procure-t-il de découvrir 12 cylindres et 830 ch ?
« L’accélération est incroyable », affirme Maya. « Ça ne finit jamais. Monter jusqu’à 9 500 tr/min sur ces routes est une sensation complètement folle, on a d’ailleurs l’impression que c’est beaucoup plus rapide avec le toit abaissé ! Mais en même temps, on se sent vraiment en sécurité… On sent bien qu’on a le contrôle total de la voiture. C’est l’un de ses aspects les plus remarquables ».
Même à bas régime, le couple musclé de 678 Nm (disponible à 80 % dès 2 500 tr/min) garantit une poussée sans effort. L’Aspirated Torque Shaping ajoute une flexibilité supplémentaire, augmentant considérablement la délivrance du couple dans les rapports sélectionnés.
Ferrari a également fait d’énormes progrès dans le perfectionnement de la bande sonore de son V12 iconique, en montant des pots d’échappement de longueur égale et des collecteurs 6-1 pour chaque rangée de cylindres. Le résultat ? Un moteur délivrant un hurlement profond. « On entend désormais si rarement le son d’un V12 que lorsque cela produit, cela fait un bien fou », affirme Maya.
Tout aussi palpitante, la boîte de vitesses à huit rapports de la 12Cilindri Spider fait vibrer l’accélérateur en rétrogradant et résonne contre les parois rocheuses des montagnes qui font place à présent aux routes sinueuses. Les rapports sont plus courts dans les petites vitesses et sensiblement plus rapides.
Avec un empattement plus court de 20 mm que le modèle précédent, la répartition du poids entre l’avant et l’arrière est harmonieusement équilibrée (de 47,8 % à 52,2 %). Maya a été surtout conquise par ses roues arrière directrices indépendantes. « Dans les virages en épingle, on ressent bien la précision, comme dans une voiture de course. Dans les virages rapides, on est en symbiose avec la voiture ».
Maya commente également le système brake-by-wire et ABS Evo de la Spider. « Je peux facilement freiner tard dans les virages sans bloquer les pneus. Même après avoir roulé longtemps sur ces routes, il n’y a aucune perte d’efficacité, aucune surchauffe, aucun changement de comportement. C’est tellement important pour une voiture de route ».
Que pense-t-elle des deux déflecteurs aérodynamiques actifs à l’arrière, qui se déploient lorsque les capteurs de vitesse et d’accélération l’exigent ? « On peut vraiment sentir la charge aérodynamique supplémentaire », explique Maya. « Cela garantit une stabilité bien plus grande dans les virages, beaucoup plus d’adhérence, très utile pendant le freinage et l’accélération ».
Alors que le soleil se couche sur le lac de Garde, Maya réfléchit à sa journée au volant de la 12Cilindri Spider. « Je me sens à nouveau comme une petite fille », s’exclame-t-elle avec un large sourire. « Cette voiture a une puissance incroyable mais aussi un contrôle extraordinaire. Je pouvais vraiment la pousser à la limite tout me sentant en pleine sécurité. J’ai vraiment aimé ! ».
Son large sourire en dit long.