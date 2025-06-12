Le voyage de rêve de Maya

Plus que tout, la 12Cilindri Spider semble prête à se donner à fond. Et c’est Maya Weug, l’une des stars de la Scuderia Ferrari Driver Academy, qui relèvera le défi. En 2021, âgée de 16 ans seulement, elle entre dans l’histoire en devenant la première femme pilote à rejoindre l’Academy, et elle ne cesse depuis de prouver sa bravoure sur piste. En 2024, elle a couru avec la livrée officielle de la Scuderia Ferrari HP, et gagné sa dernière course de l’année en se classant à la troisième place au Championnat F1 Academy.

Maya Weug commence sa balade en empruntant la route qui sort de la ville, en longeant le lac. C’est le cadre idéal pour apprécier la souplesse et le caractère de GT de la 12Cilindri Spider, dont les suspensions sont spécialement calibrées pour profiter d’une conduite douce et confortable.

Toutefois, les collines et les virages en épingle sont au rendez-vous. C’est l’occasion pour Maya Weug de commencer à explorer le potentiel de cet extraordinaire moteur atmosphérique de 6,5 litres. Quelle sensation cela procure-t-il de découvrir 12 cylindres et 830 ch ?

« L’accélération est incroyable », affirme Maya. « Ça ne finit jamais. Monter jusqu’à 9 500 tr/min sur ces routes est une sensation complètement folle, on a d’ailleurs l’impression que c’est beaucoup plus rapide avec le toit abaissé ! Mais en même temps, on se sent vraiment en sécurité… On sent bien qu’on a le contrôle total de la voiture. C’est l’un de ses aspects les plus remarquables ».