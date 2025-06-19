LA F80 SURPRISE CHARLES ET LEWIS

C’était censé être une journée loin de la compétition. Pas de télémétrie, pas de trophée à gagner, certainement pas de temps au tour, juste deux coéquipiers de F1 qui s’en donnent à cœur joie sur la piste. Mais dès que Charles Leclerc et Lewis Hamilton sont arrivés à Fiorano, leur esprit de compétition n’a pas tardé à prendre le dessus. Surtout parce qu’ils essayait la nouvelle F80, la supercar hybride à transmission intégrale inspirée de la 499P de Ferrari, victorieuse au Mans.

Leclerc est le premier à prendre le volant, et il entre dans les stands pour saluer son coéquipier anglais. « Allez, viens me servir de co-pilote », sourit Charles avec son air enjôleur si caractéristique. « Je me suis retenu jusqu’à maintenant. Je t’attendais ». Lewis entre dans l’habitacle de la configuration 1+, intrigué et en même temps un peu appréhensif.



