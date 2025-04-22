Un V12 digne d'un roi

La musique pop Jay Chou, certainement plus connu comme « le roi du Mandopop », fusionne magistralement le R&B, le hip-hop, le rock et la musique traditionnelle chinoise, en créant ainsi un genre musical unique et original. Depuis ses débuts en 2000 jusqu’à la sortie de son dernier album /Greatest Works of Art/ en 2022, il n’a cessé de repousser les limites de la musique.

Mais le musicien né à Taipei, qui est aussi acteur, écrivain, réalisateur et philanthrope, est un passionné de voitures. Jay Chou a joué le rôle principal dans le film culte sur les courses automobiles clandestines Initial D, il s’est produit au Grand Prix de Formule 1 de Singapour et a même possédé une LaFerrari Aperta, la supercar décapotable issue d’une série spéciale construite pour célébrer le 70e anniversaire de Ferrari.

Cette légende de la musique, un ami de la famille Ferrari, a récemment passé deux jours à Maranello pour terminer la conception de sa nouvelle acquisition après quelques discussions inspirantes avec Flavio Manzoni : une Ferrari 12Cilindri Spider Tailor Made qui aura une personnalité unique.