Passion
Un V12 digne d'un roi
La musique pop Jay Chou, certainement plus connu comme « le roi du Mandopop », fusionne magistralement le R&B, le hip-hop, le rock et la musique traditionnelle chinoise, en créant ainsi un genre musical unique et original. Depuis ses débuts en 2000 jusqu’à la sortie de son dernier album /Greatest Works of Art/ en 2022, il n’a cessé de repousser les limites de la musique.
Mais le musicien né à Taipei, qui est aussi acteur, écrivain, réalisateur et philanthrope, est un passionné de voitures. Jay Chou a joué le rôle principal dans le film culte sur les courses automobiles clandestines Initial D, il s’est produit au Grand Prix de Formule 1 de Singapour et a même possédé une LaFerrari Aperta, la supercar décapotable issue d’une série spéciale construite pour célébrer le 70e anniversaire de Ferrari.
Cette légende de la musique, un ami de la famille Ferrari, a récemment passé deux jours à Maranello pour terminer la conception de sa nouvelle acquisition après quelques discussions inspirantes avec Flavio Manzoni : une Ferrari 12Cilindri Spider Tailor Made qui aura une personnalité unique.
Après avoir donné deux concerts à guichets fermés à Dubaï, Jay Chou s’est immédiatement rendu à Maranello. Il a décrit son expérience en déclarant : « Je suis ravi d’avoir la possibilité de m’imprégner de l’esprit de Ferrari à travers le programme Tailor Made. Tout au long du processus de conception, j’ai véritablement apprécié le savoir-faire artisanal inégalé de la marque, qui sait transformer les voitures en véritables œuvres d’art. Cette voiture, que nous avons conçue ensemble, reflétera aussi ma propre vision. Tout le cycle de production demandera environ un an ».
Après un après-midi très créatif, la première journée s’est terminée par une visite de la salle audio, où Jay Chou a découvert tout le processus de réglage minutieux de la bande-son distinctive des moteurs V6, V8 et V12 de Ferrari. Selon ses propres mots, il a trouvé l’expérience « captivante ».
« J’ai intégré le son des moteurs de voitures de sport dans ma musique, mais je n’avais jamais réalisé tout le soin que Ferrari apportait à son perfectionnement. C’est incroyable ! » s’est-il enthousiasmé.
La deuxième journée a démarré sur les chapeaux de roues avec la toute première séance d’essai exclusive de Jay Chou au Circuit de Fiorano, où il s’est entretenu avec Yifei Ye, le pilote d’usine Ferrari de la Le Mans Hypercar, avant de prendre le volant d’une 12Cilindri.
Le musicien influent a ensuite eu le privilège de visiter sans limite d’accès au siège de Ferrari, dont des visites au département Classiche, au Musée Ferrari et à la chaîne de montage des véhicules. Accompagné de Yifei Ye, il a également eu le plaisir d’observer de plus près le bâtiment de la division Competizioni GT Racing, où il a pris des photos avec les voitures de course Ferrari F1 d’autrefois pour marquer l’occasion. En dernier lieu, Jay s’est accordé un moment de détente au Restaurant Cavallino, où il a savouré un délicieux café et profiter de l’instant présent. Rien de tel pour conclure en beauté une aventure aussi enthousiasmante.
« J’ai vraiment été émerveillé par toute cette expérience », a commenté Jay Chou. « Je peux désormais apprécié pleinement la façon dont Ferrari parvient à conjuguer la technologie et la vitesse avec un savoir-faire artisanal extraordinaire ! Il n’est pas étonnant que Ferrari ait autant de passionnés dans le monde entier ! »
Les spécifications de la Ferrari 12Cilindri Spider Tailor Made de Jay Chou sont encore un secret, car il préfère les dévoiler plus tard.
« Sur le plan du style, disons qu’elle se distinguera par un luxe discret, avec quelques éléments rétro et peut-être une pointe de vitalité amusante », laisse-t-il entendre, « mais je préfère ne pas en dire plus pour l’instant. Je suis convaincu que le résultat final sera une belle surprise ! »