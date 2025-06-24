Passion
Un hommage pas comme les autres
Pendant 30 ans, les Mille Miglia ont représenté la mise à l’épreuve ultime de l’habileté et du sang-froid au volant : une course sur route de 1 000 milles qui sillonnait l’Italie, les vainqueurs n’employant pas plus de 10 heures pour arriver.
Une série d’accidents tragiques a finalement conduit à l’arrêt de la course, et la dernière Mille Miglia compétitive a eu lieu en 1957. Aujourd’hui, la Ferrari Tribute 1000 Miglia rend hommage à ce qui est sans doute la plus belle des courses sur route et permet aux participants de découvrir l’itinéraire à un rythme plus raisonnable pendant cinq jours formidables.
La seizième édition de l’épreuve, qui s’est déroulée du 17 au 21 juin, a couvert 1 900 km sur une boucle aller-retour en forme de huit qui s’étendait de Brescia à Rome.
Devant la queue des inscrits pour recevoir les dossards et les cartes routières à Desenzano del Garda mardi après-midi, il est clairement apparu que la liste des participants était très variée. Une 250 GT Berlinetta Lusso de 1964 a été la première Ferrari à s’attaquer à cet itinéraire exigeant, la plus récente comprenait un trio de SP3 Daytona, et chaque décennie intermédiaire était bien représentée : de la Dino à la Testarossa, de la F40 à l’Enzo, toutes ont quitté la ville pittoresque située sur la rive sud-ouest du lac de Garde.
Avec des Européens, des Américains, des Koweïtiens, des Australiens et des Libanais parmi les participants, les nationalités des propriétaires étaient tout aussi hétérogènes.
De la traversée de Ferrare à l’arrivée tard dans la soirée à San Lazzaro, le groupe a profité de routes fabuleuses et de vues magnifiques. Bien que les courses soient strictement interdites sur la voie publique, un peu de compétition s’est tout de même fait sentir. La Ferrari Tribute 1000 Miglia est organisée comme un rallye de régularité, ce qui signifie que les pilotes doivent passer par des contrôles horaires et des points de passage à des intervalles précis : un test de précision et de navigation, et non de vitesse pure.
Le deuxième jour, à 5 h 15 exactement, la première Ferrari a pris le départ, les concurrents se dirigeant vers les légendaires cols de Raticosa et de Futa pour une fabuleuse journée de conduite qui s’est achevée par un repas bien mérité et une nuit à Rome.
Les jours suivants, les participants sont retournés au nord, à Saint-Marin, république indépendante située entre les Apennins et la côte adriatique, puis ont filé d’est en ouest pour se rendre à Livourne, ville portuaire de l’ouest qui donne sur la mer Ligure.
Plus tard, le quatrième jour, les Ferrari se sont dirigées vers le nord et ont longé la côte italienne scintillante avant de retourner à l’intérieur des terres pour être accueillies par la foule lorsqu’elles ont franchi la ligne d’arrivée à Brescia, lieu d’arrivée de la première Mille Miglia il y a 98 ans et ancienne résidence des premiers fondateurs de la course : les jeunes comtes Francesco Mazzotti et Aymo Maggi.
Pour la foule qui a accueilli les concurrents à Brescia, cela a été une rare occasion de voir la collection de Ferrari la plus variée que l’on puisse imaginer. Pour ceux qui y ont participé, la Ferrari Tribute 1000 Miglia 2025 a permis de passer cinq jours inoubliables et de découvrir sous un jour nouveau la bravoure requise par ces incroyables courses sur route du passé.