Un hommage pas comme les autres

Pendant 30 ans, les Mille Miglia ont représenté la mise à l’épreuve ultime de l’habileté et du sang-froid au volant : une course sur route de 1 000 milles qui sillonnait l’Italie, les vainqueurs n’employant pas plus de 10 heures pour arriver.

Une série d’accidents tragiques a finalement conduit à l’arrêt de la course, et la dernière Mille Miglia compétitive a eu lieu en 1957. Aujourd’hui, la Ferrari Tribute 1000 Miglia rend hommage à ce qui est sans doute la plus belle des courses sur route et permet aux participants de découvrir l’itinéraire à un rythme plus raisonnable pendant cinq jours formidables.

La seizième édition de l’épreuve, qui s’est déroulée du 17 au 21 juin, a couvert 1 900 km sur une boucle aller-retour en forme de huit qui s’étendait de Brescia à Rome.

Devant la queue des inscrits pour recevoir les dossards et les cartes routières à Desenzano del Garda mardi après-midi, il est clairement apparu que la liste des participants était très variée. Une 250 GT Berlinetta Lusso de 1964 a été la première Ferrari à s’attaquer à cet itinéraire exigeant, la plus récente comprenait un trio de SP3 Daytona, et chaque décennie intermédiaire était bien représentée : de la Dino à la Testarossa, de la F40 à l’Enzo, toutes ont quitté la ville pittoresque située sur la rive sud-ouest du lac de Garde.



