Entre 1960 et 1965, Ferrari était l’équipe à battre en endurance. En effet, elle signa à l’époque six victoires consécutives au Mans avec une dynastie de voitures sportives basées sur la 250 et la Testa Rossa. C’est un exploit qui reste inégalé à ce jour.

Cette année, Ferrari arrive en tant que favorite à la course d’endurance la plus prestigieuse au monde et compte s’adjuger une troisième victoire consécutive au Mans avec la descendante moderne de ces illustres modèles : la 499P.

Découvrons ci-après les voitures, les pilotes et les histoires extraordinaires qui relient l’âge d’or de Ferrari dans les années 60 au succès d’aujourd’hui.



