Passion
Ferrari met à profit son expérience de la course automobile en haute mer
Avec deux volants, de l’espace pour plus de huit passagers, plus de 100 pieds de long et la possibilité de prendre l’air, Maranello développe une Ferrari pas comme les autres. Il s’agit d’« Hypersail », le premier effort de la marque dans le monde de la course à la voile.
Le projet de voilier futuriste - annoncé pour la première fois l’été dernier - a été dévoilé à Maranello lors d’un événement spécial auquel ont participé la presse italienne et étrangère, en présence du président exécutif de Ferrari, John Elkann, du navigateur en solitaire italien de renommée mondiale et directeur d’écurie Hypersail, Giovanni Soldini, du responsable de l’ingénierie des véhicules et chef de projet, Matteo Lanzavecchia et Marco Ribigini, ingénieur en chef du projet.
Pourquoi la voile ? Elkann a expliqué : « Parce que nous ne pouvions pas ne pas le faire. Quand on regarde ce qui anime Ferrari, c’est la passion et la compétence au service de l’impossible qui en émane. » Étayant l’idée derrière le projet, il a déclaré qu’il élargira l’identité course de Ferrari en poussant le Cheval cabré dans une autre forme de compétition d’endurance. En effet, la course au large est peut-être la forme ultime d’endurance : tout peut arriver, n’importe où, à n’importe quelle heure du jour ou de la nuit. Il n’y a pas de safety cars ni de mécaniciens à proximité pour aider.
La vidéo de présentation du projet Hypersail offre des aperçus captivants du yacht entièrement à foils, et révèle des éléments de design inspirés des hypercars Ferrari
« L’Hypersail est un nouveau défi qui nous amène à dépasser nos limites et à élargir nos horizons technologiques », a déclaré Elkann Said. « En même temps, c’est un défi qui s’inscrit dans la tradition Ferrari, en s’inspirant de notre Hypercar, qui a remporté les 24 Heures du Mans trois années de suite depuis notre retour à l’endurance en 2023. »
De plus, a-t-il ajouté, cette nouvelle aventure « élargit notre ADN course, comme ce fut le cas lorsque nous nous sommes lancés dans la course d’endurance avec l’Hypercar. L’endurance fait partie de l’ADN Ferrari depuis le jour où notre fondateur Enzo Ferrari a créé la société. »
« Je suis heureux et honoré de participer à cette aventure, » a déclaré Soldini, qui, entre autres responsabilités en tant que directeur d’écurie Hypersail, joue un rôle clé dans la sélection de l’équipage. « C’est un défi passionnant qui repose sur une équipe absolument unique, où l’excellence des concepteurs de Ferrari et de la voile permet de dépasser les limites de la technologie... D’un point de vue nautique, le bateau est innovant dans la façon dont il est fabriqué et dans la façon dont il volera ; sur le plan des systèmes, la contribution de Ferrari favorise le développement de systèmes de contrôle inédits à bord. »
Ferrari pour le moment garde le secret sur la localisation du chantier naval, afin de permettre aux constructeurs de travailler en toute tranquillité
Pour ceux qui s’interrogent sur les éléments que le nouveau projet pourrait partager avec l’activité de Ferrari dans le domaine des voitures de sport de luxe et son rôle en tant qu’acteur majeur de la course automobile, Maranello souligne que les lois qui régissent les performances des voitures et des voiliers - aérodynamique, effet de levier et gestion de la charge - sont communes aux deux mondes. Il en va de même pour certaines technologies - fibre de carbone et batteries, par exemple - qui peuvent être transférées de l’Hypersail aux berlines et aux spiders Ferrari, y compris le très attendu (et premier) Cheval cabré entièrement électrique.
Matteo Lanzavecchia a également souligné le nombre considérable d’opportunités de transfert de technologie entre les voitures de sport et les voiliers, y compris la conception, la gestion de l'énergie et l'intégration des systèmes. « La partie avant du voilier est très petite, ce qui contribue à augmenter les performances aérodynamiques du bateau », a-t-il déclaré, expliquant comment cette caractéristique est partagée avec la supercar F80. Il a ajouté que le projet a déjà engendré neuf brevets.
L'un des principaux défis est la stabilité du bateau, a déclaré Soldini. Et sur ce point, l'expertise Ferrari est cruciale. Marco Ribigini a expliqué : « Ce bateau est très complexe. À mesure que sa vitesse augmente, le monocoque est poussé au-dessus de l'eau par les foils, laissant le bateau dans une position très instable, notamment en haute mer et par vents forts. Le logiciel de contrôle de suspension de nos voitures nous a permis de développer un algorithme pour maintenir le bateau stable et fournir à Giovanni la maîtrise totale. » Le dévouement de Ferrari au projet est en outre évident en vue du nombre d’employés travaillant à plein temps sur Hypersail. Ribigini a déclaré que 20 employés de Ferrari travaillaient à temps plein sur le projet, et que quelque 80 autres de divers services offraient leur soutien.
John Elkann (à droite) et Giovanni Soldini sont amis depuis de nombreuses années et ont déjà réalisé plusieurs traversées transatlantiques ensemble
Que pouvons-nous donc révéler sur cette nouvelle merveille technologique ? Tout d’abord, le nouveau voilier sera « full foiling » : soutenu par deux structures en forme d’ailes fixées à la coque du bateau qui le soulèveront hors de l’eau à grande vitesse, le monocoque du bateau n’entrera jamais (ou presque ) en contact avec les vagues puisqu’il glissera littéralement au-dessus d’elles.
L’Hypersail, qui sera dévoilé en 2026, sera alimenté à 100 % par des sources d’énergie durables autoproduites, telles que le vent (sans surprise) et l’énergie solaire. Bien qu’il existe déjà des voiliers full foiling (comme pour la Coupe de l’America), Hypersail - comme son nom l’indique - sera le premier voilier transocéanique de ce type, dépassant les limites actuelles en termes de durabilité, de performances et d’innovation.
Décrivant le voilier, qui est encore en cours de développement, Elkann a déclaré : « Il est plus proche d’un vaisseau spatial que d’un bateau... si performant et somptueux. »
Le développement du nouveau voilier a été entièrement réalisé en interne, environ 90 % des composants du prototype étant construits dans la même usine de Maranello qui produit les pur-sang estampillés Cheval cabré tels que le Purosangue, la 12Cilindri, la Daytona SP3 et la F80. Pour concrétiser cette vision, une équipe composée d’ingénieurs de Ferrari, de Soldini, du célèbre architecte naval français Guillaume Verdier et de partenaires extérieurs sélectionnés en fonction de la supériorité de leurs technologies et de leurs solutions.
Hypersail étant avant tout un projet de compétition d’endurance, il fera entrer le Cheval cabré dans un nouveau monde de compétition, celui des courses au large, multipliant ainsi l’attrait de Ferrari et apportant son ADN et son héritage aux passionnés, tant d’hier que d’aujourd’hui, dans le monde entier. Bientôt, voir le Cheval cabré se déployer sur la grand-voile de son premier voilier fera battre le cœur des amateurs autant que de voir une rossa au Mans franchir la première la ligne d’arrivée.