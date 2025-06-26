Ferrari met à profit son expérience de la course automobile en haute mer

Avec deux volants, de l’espace pour plus de huit passagers, plus de 100 pieds de long et la possibilité de prendre l’air, Maranello développe une Ferrari pas comme les autres. Il s’agit d’« Hypersail », le premier effort de la marque dans le monde de la course à la voile.

Le projet de voilier futuriste - annoncé pour la première fois l’été dernier - a été dévoilé à Maranello lors d’un événement spécial auquel ont participé la presse italienne et étrangère, en présence du président exécutif de Ferrari, John Elkann, du navigateur en solitaire italien de renommée mondiale et directeur d’écurie Hypersail, Giovanni Soldini, du responsable de l’ingénierie des véhicules et chef de projet, Matteo Lanzavecchia et Marco Ribigini, ingénieur en chef du projet.

Pourquoi la voile ? Elkann a expliqué : « Parce que nous ne pouvions pas ne pas le faire. Quand on regarde ce qui anime Ferrari, c’est la passion et la compétence au service de l’impossible qui en émane. » Étayant l’idée derrière le projet, il a déclaré qu’il élargira l’identité course de Ferrari en poussant le Cheval cabré dans une autre forme de compétition d’endurance. En effet, la course au large est peut-être la forme ultime d’endurance : tout peut arriver, n’importe où, à n’importe quelle heure du jour ou de la nuit. Il n’y a pas de safety cars ni de mécaniciens à proximité pour aider.



