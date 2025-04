À l’arrivée de la F80 à Times Square, l’épicentre de New York bouillonne d’activités. Les panneaux publicitaires se disputent l’attention à grand renfort de néons, les klaxons des taxis jaunes retentissent et les touristes s’attardent pour admirer l’endroit tandis que les habitants passent à toute vitesse. Au beau milieu de ce mouvement incessant, c’est pourtant la Ferrari F80 qui attire tous les regards.