La beauté redéfinie

Tout au long des années 50 et une grande partie des années 60, certaines des plus belles voitures de GT jamais construites au monde étaient des Ferrari. En fait, en matière de voitures de route, le Cheval Cabré fabriquait uniquement ce type de modèle.

La nouvelle Ferrari Amalfi – un coupé 2+ à moteur V8 qui remplace la Roma – renoue avec cette période heureuse en proposant une séduisante carrosserie en aluminium. Évolution de la beauté élégante de la Roma, inspirée des GT intemporelles de l’époque, la carrosserie élégante de l’Amalfi est définie par des lignes nettes, des volumes géométriques et une esthétique et contemporaine qui lui est propre. En effet, chaque panneau de la carrosserie est modifié par rapport à la Roma.



