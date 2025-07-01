Voitures
La beauté redéfinie
Tout au long des années 50 et une grande partie des années 60, certaines des plus belles voitures de GT jamais construites au monde étaient des Ferrari. En fait, en matière de voitures de route, le Cheval Cabré fabriquait uniquement ce type de modèle.
La nouvelle Ferrari Amalfi – un coupé 2+ à moteur V8 qui remplace la Roma – renoue avec cette période heureuse en proposant une séduisante carrosserie en aluminium. Évolution de la beauté élégante de la Roma, inspirée des GT intemporelles de l’époque, la carrosserie élégante de l’Amalfi est définie par des lignes nettes, des volumes géométriques et une esthétique et contemporaine qui lui est propre. En effet, chaque panneau de la carrosserie est modifié par rapport à la Roma.
Le service design du Centro Stile de Ferrari a soigneusement perfectionné les détails et a veillé à ce que l’aérodynamisme ne vienne en rien ternir la pureté des lignes de la carrosserie. Notez l’avant « sharknose » et l’aspect plus technique des phares et des feux arrière.
La voiture, photographiée ici avec des jantes en alliage de 20 pouces et une livrée Verde Costiera, la couleur de lancement, un vert sarcelle brillant inspiré des eaux scintillantes de la côte amalfitaine, ne passe certainement pas inaperçue.
À l’intérieur, l’habitacle double accueille le passager et le conducteur et intègre aussi une toute nouvelle interface homme-machine. Le véhicule dispose de trois écrans numériques : un tableau de bord entièrement numérique, un écran central horizontal de 10,25 pouces et un écran passager. Un nouveau volant marque également un retour aux commandes multifonctions physiques et au bouton de démarrage. Comme pour la carrosserie, elle arbore une allure plus épurée et plus contemporaine.
Grâce à la configuration 2+ des sièges et à son espace généreux pour les bagages, l’Amalfi est extrêmement facile à conduire tous les jours comme à l’occasion d’escapades du week-end.
Elle est également conçue pour susciter l’enthousiasme. Avec une puissance généreuse de 640 ch, le moteur V8 de 3,9 litres développe 20 ch de plus que son prédécesseur mais – tout comme le design – la véritable magie réside dans les détails. Pour augmenter la réponse du moteur, les arbres à cames sont plus légers et les turbocompresseurs tournent désormais à 171 000 tr/min. La mise au point du système d’échappement et d’admission permet également d’obtenir une bande sonore plus vibrante, en particulier à moyen et haut régime.
Sa conception est surtout pensée pour déployer des performances pour être accessible à tous les conducteurs. Les systèmes de châssis les plus avancés de Ferrari garantissent que l’Amalfi est aussi sûre qu’agile, grâce au système brake-by-wire avec ABS Evo, au Side Slip Control 6.1 et au capteur 6D pour surveiller les mouvements de caisse et réagir instantanément.
Inspirée des glorieuses GT d’autrefois, la Ferrari Amalfi résolument contemporaine incarne la nouvelle définition de la beauté.