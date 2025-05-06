Voitures
Une Speciale au soleil
Depuis 2008, Ferrari associe ses GT les plus axées sur le conducteur au frisson de la conduite en plein air. La 296 Speciale A perpétue aujourd’hui l'héritage de la Scuderia 16M, de la 458 Speciale A et de la 488 Pista Spider pour offrir engagement et plaisir comme jamais auparavant.
Comme ses prédécesseurs, la 296 Speciale A fusionne le meilleur de la GTS route à l'attitude exceptionnelle des voitures de course Ferrari Challenge et 296 GT3. Cette fois-ci, cependant, un groupe motopropulseur hybride rechargeable fortement révisé place la barre plus haut, offrant la plus grande augmentation de puissance jamais enregistrée entre deux générations.
Les performances du V6 biturbo de 3,0 litres augmentent de 37 ch et atteignent 700 ch, tandis que le moteur électrique – soigneusement intégré entre le moteur et la boîte huit vitesses à double embrayage – ajoute 180 ch, soit une augmentation de 13 ch. Les 880 ch combinés représentent environ 50 ch de plus que ceux de la 296 GTS, sans parler des incroyables 160 ch de plus par rapport à la Pista Spider.
Même le poids du moteur diminue de 9 kg. Certaines de ces économies proviennent de composants structurels tels que des fixations en titane, un bloc moteur et un carter usinés pour éliminer l'excès de métal, mais Ferrari a également recherché des limitations sur les pièces internes. Des bielles en titane, un vilebrequin en acier nitruré allégé et des pistons améliorés partagés avec la nouvelle supercar F80 contribuent tous à une réduction de 2,2 kg de la masse rotative et alternative. Et avec moins de masse à faire tourner, un moteur déjà réactif devient encore plus énergique.
41 kg de plus d'économies sont réalisés en partie grâce à la fibre de carbone pour certaines parties de la carrosserie, les sièges et les encadrements de porte, contribuant à un poids à sec total de seulement 1 490 kg.
Alors que certains ingénieurs Ferrari se sont consacrés à réduire le poids, leurs collègues de l'aérodynamique se sont occupés d'en ajouter, néanmoins de manière totalement complémentaire. Remarquez, par exemple, l'amortisseur aérodynamique inspiré de la 296 Challenge qui guide l'air à travers le pare-chocs avant et le capot pour plus de stabilité, notamment à l’accélération et au freinage, et la nouvelle aile arrière active surmontée d’ailerons verticaux qui s'élèvent et s'enroulent sur les coins arrière galbés de la Speciale A.
Ces innovations contribuent à un maximum de 435 kg de déportance, soit une augmentation de 20 % par rapport à la 296 GTS et un même chiffre que le coupé de la Speciale. Cette parité est due aux profils quasi identiques des deux modèles et à un programme de développement parallèle.
La 296 GTS est déjà une référence en matière d'agilité et d'équilibre grâce à son empattement court et à son moteur V6 bas à 120°, mais la Speciale A va encore plus loin grâce à des ressorts en titane plus légers, de nouveaux amortisseurs dérivés de la voiture de course GT3, au dernier système de contrôle de freinage ABS Evo et aux pneus Michelin Cup 2. Les statistiques indiquent que l'angle de roulis maximal est réduit de 13 %, mais au jugé, vous ressentez davantage de stabilité qui donne la confiance nécessaire pour pousser encore plus sur piste.
Pour ajouter à l'euphorie, la Speciale A introduit un toit rigide rétractable, qui offre le raffinement d'un coupé mais s'ouvre et se ferme en seulement 14 secondes, y compris à basse vitesse. La vitre verticale derrière les passagers assure la polyvalence supplémentaire, s'abaissant pour permettre à l'air frais et à davantage de musique V6 de pénétrer dans l'habitacle - l’idéal pour les conditions météo imparfaites et pour introduire davantage de symphonie grâce à une nouvelle conception de la sortie d'échappement à grande vitesse. Et pourtant, avec la Speciale A offrant une conduite silencieuse et sans émissions jusqu'à 25 km, nous avons affaire à un spider hardcore à même de pousser comme jamais auparavant.
Étant donné que ses prédécesseurs figurent parmi les Ferrari modernes les plus collectionnées – dont les valeurs remarquables reflètent ce statut – cette Speciale en quête de soleil sera très prisée.