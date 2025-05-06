Une Speciale au soleil

Depuis 2008, Ferrari associe ses GT les plus axées sur le conducteur au frisson de la conduite en plein air. La 296 Speciale A perpétue aujourd’hui l'héritage de la Scuderia 16M, de la 458 Speciale A et de la 488 Pista Spider pour offrir engagement et plaisir comme jamais auparavant.

Comme ses prédécesseurs, la 296 Speciale A fusionne le meilleur de la GTS route à l'attitude exceptionnelle des voitures de course Ferrari Challenge et 296 GT3. Cette fois-ci, cependant, un groupe motopropulseur hybride rechargeable fortement révisé place la barre plus haut, offrant la plus grande augmentation de puissance jamais enregistrée entre deux générations.

Les performances du V6 biturbo de 3,0 litres augmentent de 37 ch et atteignent 700 ch, tandis que le moteur électrique – soigneusement intégré entre le moteur et la boîte huit vitesses à double embrayage – ajoute 180 ch, soit une augmentation de 13 ch. Les 880 ch combinés représentent environ 50 ch de plus que ceux de la 296 GTS, sans parler des incroyables 160 ch de plus par rapport à la Pista Spider.



