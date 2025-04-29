Voitures
Traitement spécial
La nouvelle Ferrari 296 Speciale suscite de grandes attentes, et non seulement parce qu'elle promet d'insuffler encore plus d'enthousiasme à la 296 GTB, la référence en matière de plaisir de conduite. La nouvelle venue doit également reprendre le flambeau des Challenge Stradale, 430 Scuderia, 458 Speciale et 488 Pista, ces icônes des séries spéciales célèbres pour avoir comblé le vide entre les voitures de course GT et les voitures sportives à moteur central dont elles s’inspirent.
Il est rassurant de constater que la formule de la 296 Speciale reste inchangée, avec tout de même plus de puissance, un poids plus léger, plus de déportance et une tenue de route encore plus précise pour une expérience encore plus viscérale. Mais surtout, l’équipe d’ingénieurs s’est attachée à créer une nouvelle référence en matière de sensations de conduite, repoussant les limites comme jamais auparavant.
Naturellement, le transfert de technologie du sport automobile joue un rôle important. L’influence des voitures de course 296 GT3 et 296 Challenge ainsi que les enseignements tirés de la Formule 1 et de la victoire de la 499P au Mans ne sont pas à négliger.
Cette fois-ci, la nouveauté est l’introduction du V6 biturbo de 3 litres et du système hybride rechargeable. Apparu pour la première fois sur la 296 GTB, ce groupe motopropulseur compact et incroyablement puissant a été entièrement repensé pour la Speciale.
La puissance augmente de 37 ch pour atteindre le chiffre incroyable de 700 ch rien que pour le moteur à combustion. La 296 Challenge fournit sa stratégie de gestion du moteur, tandis que sont utilisés un vilebrequin allégé de 2,2 kg et des bielles en titane dérivées de la supercar F80 (ces dernières réduisent la masse de 35 % par rapport à l’acier habituellement employé).
En effet, aussi étonnant que cela puisse paraître, le moteur est plus léger de 9 kg. Ces économies ont été faites en partie grâce aux éléments fixes tels que les boulons en titane et les carters usinés, mais ce sont les composants mobiles plus légers (notamment les bielles et le vilebrequin) qui permettent au moteur V6 d’être encore plus réactif.
Vient ensuite le système hybride. La puissance du moteur électrique à flux axial, placé entre le moteur à combustion et la boîte de vitesses, augmente de 13 ch pour atteindre 180 ch. Les performances supplémentaires sont disponibles lorsque le moteur à combustion passe de 6 000 à 8 500 tr/min en réglant l’e-Manettino sur « Qualify ». Sur circuit, la logique de contrôle « apprend » même le tracé, ajoutant des poussées seulement là où c’est avantageux.
Gianmaria Fulgenzi, Chief Product Development Officer, tient cependant à souligner que la Speciale est bien plus qu’une question de puissance. « Il s’agit d’une approche totale à 360 degrés », déclare-t-il. Ainsi, outre le frisson de l’accélération longitudinale, il explique que les ingénieurs Ferrari se sont concentrés sur quatre autres paramètres clés : la performance latérale, le changement de vitesse, le freinage et le son. Certains de ces paramètres rendent la voiture plus rapide, d’autres la rendent plus grisante… et d’autres encore font les deux.
Par exemple, les changements de vitesse sont non seulement plus rapides que sur la 296 GTB, mais ils s’effectuent également avec une brève coupure du couple immédiatement après le passage de vitesse, pour une sensation d’engagement plus directe. Un nouvel échappement à sortie unique vient compléter les changements pour créer une signature sonore de ce V6 musclé encore plus vitale.
Le châssis est abaissé de 5 mm sur des ressorts en titane, tandis que les amortisseurs Multimatic sont dérivés de la voiture de course 296 GT3, ce qui permet de réduire l’angle de roulis maximal de 13 %. Les pneus Michelin Pilot Sport Cup 2 et le dernier logiciel de contrôle du freinage ABS Evo améliorent ultérieurement l’adhérence mécanique.
Un coup d’œil à la carrosserie suggère une augmentation significative de la charge verticale (20 %), pour un total atteignant 435 kg. Parmi les points forts, citons un nouveau tampon aérodynamique qui dirige l’air vers le pare-chocs avant et le fait sortir par un creux sculptural dans le capot, ce qui permet de stabiliser le tangage en cas de freinage et d’accélération brusques. À l’arrière, de nouvelles ailes latérales s’associent à un becquet actif qui permet d’alterner entre Low Drag (faible traînée), Medium Downforce (déportance moyenne) et High Downforce (déportance élevée).
Le poids total a également été réduit de 60 kg, en partie grâce au moteur, mais aussi grâce aux pièces de carrosserie en fibre de carbone, notamment le capot. Les sièges sportifs en fibre de carbone avec dossier réglable contribuent à une économie supplémentaire de 5 kg chacun. L’intérieur est complété par des panneaux de porte monobloc en fibre de carbone, inspirés de la course.
L’ensemble de ces améliorations permet à la 296 Speciale de boucler le tour du circuit de Fiorano en seulement 1 minute 19 secondes, soit 2,5 secondes de mieux que sa devancière, la 488 Pista.
La Speciale A spider, quant à elle, ajoute une dimension supplémentaire à l’expérience, avec un toit rigide rétractable qui peut s’ouvrir ou se fermer en 14 secondes seulement. Les clients peuvent choisir d’abaisser le toit et de profiter du silence pendant 25 km en utilisant uniquement l’énergie électrique… Ou alors, ils peuvent exploiter les 880 ch pour une immersion totale. Aucun autre modèle des séries spéciales n’aura bénéficié d’autant d’attention.
En version coupé ou spider, la 296 Speciale perpétuera l’héritage de ses devancières des séries spéciales, apportant les sensations de la piste sur une nouvelle génération de voitures sportives.