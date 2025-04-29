Traitement spécial

La nouvelle Ferrari 296 Speciale suscite de grandes attentes, et non seulement parce qu'elle promet d'insuffler encore plus d'enthousiasme à la 296 GTB, la référence en matière de plaisir de conduite. La nouvelle venue doit également reprendre le flambeau des Challenge Stradale, 430 Scuderia, 458 Speciale et 488 Pista, ces icônes des séries spéciales célèbres pour avoir comblé le vide entre les voitures de course GT et les voitures sportives à moteur central dont elles s’inspirent.

Il est rassurant de constater que la formule de la 296 Speciale reste inchangée, avec tout de même plus de puissance, un poids plus léger, plus de déportance et une tenue de route encore plus précise pour une expérience encore plus viscérale. Mais surtout, l’équipe d’ingénieurs s’est attachée à créer une nouvelle référence en matière de sensations de conduite, repoussant les limites comme jamais auparavant.

Naturellement, le transfert de technologie du sport automobile joue un rôle important. L’influence des voitures de course 296 GT3 et 296 Challenge ainsi que les enseignements tirés de la Formule 1 et de la victoire de la 499P au Mans ne sont pas à négliger.



