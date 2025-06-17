Courses
De Corso Pilota aux 24 Heures du Mans
Avant 2020, l’expérience la plus proche de l’univers des courses que Custodio Toledo connaissait était une piste de karting. Cette année, l’éditeur de logiciel fait ses débuts aux 24 Heures du Mans, au volant d’une Ferrari 296 GT3 avec l’équipe Richard Mille AF Corse.
L’homme âgé de 55 ans attribue à Corso Pilota – la série de cours de pilotage de deux jours de Ferrari – sa transformation d’amateur en vainqueur de courses multiprimé.
Son voyage commence en 2019. Au bout de près de 20 ans de dur labeur, Toledo a vendu la société de logiciels qu’il avait cofondée à Miami, sa ville d’adoption. Sa récompense ? Une 488 GTB, sa première Ferrari.
En octobre 2020, désireux de perfectionner ses compétences au volant, Toledo s’est inscrit au programme Corso Pilota Sport au Thermal Club de Palm Springs. Le cours de deux jours s’articulait autour de cours de conduite sportive pour débutants, il comprenait des séances individuelles, des tours rapides, des exercices pratiques de contrôle de la voiture et une introduction à la télémétrie. Toledo était captivé.
« C’était la première fois que je conduisais une Ferrari sur circuit. J’étais au septième ciel », se souvient-il.
En se remémorant l’expérience révélatrice de ce jour de fin 2020, il ajoute : « La principale leçon a été de découvrir combien les Ferrari étaient fiables à grande vitesse, surtout lors du freinage : cela m’a vraiment aidé à comprendre et à apprécier ce qu’une Ferrari est capable de faire ».
Preuve de son potentiel inné, Toledo a même remporté le contre-la-montre qui clôturait le cours.
En mai 2021, Toledo est passé au cours avancé au Circuit des Amériques (COTA), où il a perfectionné ses techniques de conduite acquises précédemment, avec des compétences telles que le freinage dans les virages et le contrôle avancé du véhicule. Il est ensuite passé immédiatement au cours Evolution.
Cela lui a donné l’occasion de conduire une voiture de route et une voiture de course Challenge l’une après l’autre, mais c’est un tour en tant que passager qui s’est révélé le plus inspirant : « Je me souviens avoir été émerveillé par les performances qu’un pilote professionnel pouvait tirer de la voiture Challenge sur le circuit de Formule 1 », se rappelle-t-il.
Déterminé à courir, Toledo a fini le programme Corso Pilota Race en décembre 2021 – la dernière étape avant la compétition. Le cours de deux jours était axé sur des mises en situation : départs lancés et perfectionnement de la stratégie de course ».
« Avant Corso Pilota, j’étais essentiellement un fan de sport automobile sans véritables compétences en course », explique Toledo. « Au cours des quatre modules, j’ai acquis une bonne expérience, de la confiance en moi et une bonne compréhension de la conduite d’une voiture de course ».
À sa première expérience en course, dans la catégorie Pirelli Am du Ferrari Challenge North America 2022, le pilote a immédiatement marqué les esprits : il s’est classé deuxième lors de son premier week-end de course au COTA, s’est qualifié en pole position pour les deux courses à Watkins Glen et a remporté sa première victoire à Imola aux Finali Mondiali.
La promotion dans la catégorie Ferrari Challenge Pirelli se fit en 2023 et en 2024, Toledo passa à la compétition multimarque avec la 296 GT3. L’année dernière, le programme était bien rempli avec le GT World Challenge America, l’Asian Le Mans Series, l’European Le Mans Series et la Michelin Le Mans Cup, où Toledo a terminé deuxième du championnat, avec son copilote et entraîneur Riccardo Agostini.
Mais c’est en 2025 que les choses sont vraiment devenues sérieuses. En janvier, Toledo a participé aux 24 Heures IMSA de Daytona avec Agostini, Conrad Laursen et le pilote d’usine Ferrari Arthur Leclerc, en obtenant une septième place dans la catégorie GTD et en figurant parmi les meilleurs engagés Ferrari.
Et maintenant, Toledo a réalisé son rêve de courir au Mans, en se présentant au volant de la 296 GT3 sur la grille de départ du Mans où étaient alignées les deux Hypercars Ferrari 499P d’usine.
« En passant en revue les quatre dernières années, je dirais que cela a été vraiment extraordinaire », avoue-t-il. « Passer du statut de novice en compétition à celui de pilote aux courses et championnats auxquels je participe cette année est vraiment incroyable. C’est un véritable privilège et un reflet des fantastiques programmes et parcours que Ferrari offre à ceux qui souhaitent disputer des courses ».
Passer du Corso Pilota au Mans en moins de cinq ans semble un rêve impossible. Et pourtant, Custodio Toledo vient de le réaliser.