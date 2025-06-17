De Corso Pilota aux 24 Heures du Mans

Avant 2020, l’expérience la plus proche de l’univers des courses que Custodio Toledo connaissait était une piste de karting. Cette année, l’éditeur de logiciel fait ses débuts aux 24 Heures du Mans, au volant d’une Ferrari 296 GT3 avec l’équipe Richard Mille AF Corse.

L’homme âgé de 55 ans attribue à Corso Pilota – la série de cours de pilotage de deux jours de Ferrari – sa transformation d’amateur en vainqueur de courses multiprimé.

Son voyage commence en 2019. Au bout de près de 20 ans de dur labeur, Toledo a vendu la société de logiciels qu’il avait cofondée à Miami, sa ville d’adoption. Sa récompense ? Une 488 GTB, sa première Ferrari.

En octobre 2020, désireux de perfectionner ses compétences au volant, Toledo s’est inscrit au programme Corso Pilota Sport au Thermal Club de Palm Springs. Le cours de deux jours s’articulait autour de cours de conduite sportive pour débutants, il comprenait des séances individuelles, des tours rapides, des exercices pratiques de contrôle de la voiture et une introduction à la télémétrie. Toledo était captivé.

« C’était la première fois que je conduisais une Ferrari sur circuit. J’étais au septième ciel », se souvient-il.

En se remémorant l’expérience révélatrice de ce jour de fin 2020, il ajoute : « La principale leçon a été de découvrir combien les Ferrari étaient fiables à grande vitesse, surtout lors du freinage : cela m’a vraiment aidé à comprendre et à apprécier ce qu’une Ferrari est capable de faire ».