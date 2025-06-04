La semaine dernière, la Ferrari Cavalcade Siviglia 2025 s’est lancée dans une aventure espagnole inoubliable, où 115 pilotes et copilotes Ferrari ont profité d’un voyage extraordinaire en Andalousie.





Depuis une base luxueuse dans le quartier historique de Séville, les propriétaires de Ferrari venus de plus de 25 pays ont passé quatre jours à explorer des paysages anciens, des villages pittoresques en parcourant 1 500 km sur certaines des plus belles routes d’Europe. L’expérience a été d’autant plus mémorable que les propriétaires ont pu faire connaissance entre eux tout en savourant les spécialités culinaires andalouses en cours de route.



