Voitures

Aventure andalouse

Texte : Ben Barry

La semaine dernière, la Ferrari Cavalcade Siviglia 2025 s’est lancée dans une aventure espagnole inoubliable, où 115 pilotes et copilotes Ferrari ont profité d’un voyage extraordinaire en Andalousie.

Depuis une base luxueuse dans le quartier historique de Séville, les propriétaires de Ferrari venus de plus de 25 pays ont passé quatre jours à explorer des paysages anciens, des villages pittoresques en parcourant 1 500 km sur certaines des plus belles routes d’Europe. L’expérience a été d’autant plus mémorable que les propriétaires ont pu faire connaissance entre eux tout en savourant les spécialités culinaires andalouses en cours de route.

Les voitures s'alignent devant la Plaza de América de Séville au départ de la Ferrari Cavalcade 2025

Le premier jour, la Cavalcade a quitté la Plaza de América de Séville pour Morón de la Frontera, la porte d’entrée de la région de la Sierra Sur, avant de continuer vers Arcos de la Frontera, un pittoresque « village blanc » perché sur une falaise surplombant la vallée de Guadalete.

Après avoir sillonné les collines de Medina Sidonia, la Cavalcade est arrivée à Cadix, l’ancienne ville portuaire de l’Atlantique, avant de retourner à Séville en passant par Jerez de la Frontera, une ville réputée pour son sherry et ses traditions équestres, sans oublier de mentionner naturellement l’ancien circuit de F1, situé un peu à l’extérieur de la ville.

Revivez les moments forts de la Ferrari Cavalcade de Séville

La deuxième journée a commencé par un voyage pittoresque dans la campagne andalouse, au cours duquel les Ferrari ont traversé la vallée du Guadalquivir en direction de Lora del Río et le long du barrage Embalse de José Torán. Parmi les nombreux moments forts du séjour figure la visite du majestueux Palacio Portocarrero à Palma del Río – un joyau architectural de la Renaissance entouré d’orangers et de palmiers.

Le troisième jour, la Ferrari Cavalcade a mis le cap vers l’arrière-pays, à la découverte des spectaculaires montagnes andalouses. Les équipages ont traversé la magnifique Sierra de Grazalema et visité la merveilleuse ville de Ronda avant de descendre en direction de Marbella sur la côte méditerranéenne.

Les invités ont pu découvrir les plus belles routes d'Andalousie à bord de leurs Ferrari

Après une pause à la sublime marina Puerto Banús, les Ferrari sont remontées dans les collines, la journée s’achevant par des tours rapides sur le célèbre circuit Ascari, qui tire son nom du premier champion du monde de Formule 1 de Ferrari, Alberto Ascari.

Le dernier jour, les équipages ont exploré les paysages ruraux authentiques et les villages andalous le long de la route vers Osuna, l’une des villes les plus élégantes de la province de Séville. Ils ont également pu visiter en exclusivité El Coto Las Canteras, une carrière monumentale connue sous le nom de « la Petra d’Andalousie ».

L'itinéraire les a emmenés dans l'ancienne ville portuaire de Cadix et s'est terminé par un défilé au cœur de Séville

De retour à Séville pour une dernière fois, les participants ont défilé dans le centre historique, en passant par Lantejuela et Marchena. Ce soir-là, un événement caritatif a été organisé pour soutenir des projets éducatifs, au cours duquel des objets de collection – des pièces uniques de l’ingénierie Ferrari réimaginées par le Centro Stile – et des expériences exclusives ont été mis aux enchères.

Après quatre jours passés à explorer l’une des régions espagnoles les plus fascinantes et à nouer de nouvelles amitiés, cette vente aux enchères était l’événement le plus indiqué pour conclure la Cavalcade de Séville dans un esprit de partage.

