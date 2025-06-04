Voitures
Aventure andalouse
Le premier jour, la Cavalcade a quitté la Plaza de América de Séville pour Morón de la Frontera, la porte d’entrée de la région de la Sierra Sur, avant de continuer vers Arcos de la Frontera, un pittoresque « village blanc » perché sur une falaise surplombant la vallée de Guadalete.
Après avoir sillonné les collines de Medina Sidonia, la Cavalcade est arrivée à Cadix, l’ancienne ville portuaire de l’Atlantique, avant de retourner à Séville en passant par Jerez de la Frontera, une ville réputée pour son sherry et ses traditions équestres, sans oublier de mentionner naturellement l’ancien circuit de F1, situé un peu à l’extérieur de la ville.
La deuxième journée a commencé par un voyage pittoresque dans la campagne andalouse, au cours duquel les Ferrari ont traversé la vallée du Guadalquivir en direction de Lora del Río et le long du barrage Embalse de José Torán. Parmi les nombreux moments forts du séjour figure la visite du majestueux Palacio Portocarrero à Palma del Río – un joyau architectural de la Renaissance entouré d’orangers et de palmiers.
Le troisième jour, la Ferrari Cavalcade a mis le cap vers l’arrière-pays, à la découverte des spectaculaires montagnes andalouses. Les équipages ont traversé la magnifique Sierra de Grazalema et visité la merveilleuse ville de Ronda avant de descendre en direction de Marbella sur la côte méditerranéenne.
Après une pause à la sublime marina Puerto Banús, les Ferrari sont remontées dans les collines, la journée s’achevant par des tours rapides sur le célèbre circuit Ascari, qui tire son nom du premier champion du monde de Formule 1 de Ferrari, Alberto Ascari.
Le dernier jour, les équipages ont exploré les paysages ruraux authentiques et les villages andalous le long de la route vers Osuna, l’une des villes les plus élégantes de la province de Séville. Ils ont également pu visiter en exclusivité El Coto Las Canteras, une carrière monumentale connue sous le nom de « la Petra d’Andalousie ».