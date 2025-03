Un système extrêmement efficace. Le cœur de la machine est un V12 de 6,5 litres, nouvellement renforcé pour développer 830 chevaux à 9 250 tr/min, même s’il peut tourner un peu plus vite. Les réglementations toujours plus strictes ont quelque peu limité le son, mais il reste aussi époustouflant à entendre qu’à conduire. Sa direction est linéaire et précise, tandis que le système de freinage brake-by-wire est parfaitement calibré pour un maximum de sensations. Les performances sont impressionnantes : 100 km/h en 2,95 secondes et une vitesse de pointe atteignant les 340 km/h.

Ailleurs, la 12Cilindri Spider rappelle avec quelle maîtrise Ferrari associe son matériel aux logiciels les plus récents. L’Aspirated Torque Shaping (ATS) sculpte la courbe de couple en troisième et quatrième vitesse, afin d’augmenter la sensation à mi-régime. Le Side Slip Control de Ferrari, qui en est désormais à sa version 8.0, accomplit des miracles avec l’aide du contrôle de traction, d’un arsenal de capteurs complexes et du système Virtual Short Wheelbase (3.0). Tout cela contribue au maintien et à l’équilibre malgré la taille de la voiture. Quant à la maniabilité, elle est interactive à souhait lorsqu’elle est poussée à la limite. On retrouve également un essieu arrière actif pour gérer l’embardée et améliorer l’agilité, une évolution du système apparu sur la F12tdf et la 812 Competizione.