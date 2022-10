Une escapade de rêve à Ibiza avec Ferrari Tour

La saison 2022 des Ferrari Tour s’est terminée en beauté le week-end du 30 septembre au 2 octobre, dans le cadre splendide de l’île d’Ibiza.

De plages féériques en paysages époustouflants, ce tour consacré à nos clientes passionnées a vu vingt-six participantes de toute l’Europe traverser et découvrir à bord de leur Ferrari les routes de l’île espagnole.

Divertissement assuré au volant, à travers les lacets et lieux à découvrir, moments de partage et expériences typiques de l’île : ce sont là les ingrédients de ce Ferrari Tour Women’s Edition, une initiative conçue dans les moindres détails pour permettre à la communauté Ferrari au féminin de vivre trois jours inoubliables en profitant pleinement de leur passion de la conduite. Mais ce n'est pas tout : au-delà des émotions au volant, elles ont aussi pu profiter des nombreuses activités qui leur ont permis de découvrir la culture et la cuisine locales en se plongeant entièrement dans l’esprit naïf caractéristique d’Ibiza.

La communauté, les émotions fortes et la passion pour la conduite, voilà les mots-clés qui resteront gravés pendant longtemps dans la mémoire des participantes à cette édition du Ferrari Tour.

Pour savoir comment participer à la prochaine initiative signée Ferrari, contactez directement votre concessionnaire officiel Ferrari et ne manquez pas les nouveautés publiées sur le site Ferrari.com.