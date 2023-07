Spielberg 2023 : Passione Ferrari, entre divertissements et compétition sur la piste

Au cours des deux journées d’activités, 158 essais de conduite ont été réalisés, comptant 80 pilotes et 349 participants réunis à l’Auditorium : des chiffres exceptionnels pour un rendez-vous à ne pas manquer, entre les conférences, briefings, contrôles des voitures et l’exposition de la gamme de modèles emblématiques tels que la Daytona SP3, la 296 GTB, la SF90 Stradale, la Roma et la petite dernière, la Purosangue.

Les Ferraristes passionnés ont pu entrer par la grande porte au cœur du monde du Cheval cabré, afin d’y découvrir les nouveautés, les aspects cachés et les curiosités dévoilés directement par les voix de Maranello.

Un programme inclusif dont les véritables acteurs sont les membres de la communauté, jusque dans les activités liées à la course, de la grid walk au paddock en passant par le garage tour, et enfin le moment le plus attendu, l’apothéose de l’émotion pour tous les présents : la Ferrari Parade, qui a rassemblé 80 voitures de clients passionnés directement sur la grille de départ avant de se lancer dans quelques tours de piste comme de vrais pilotes.

Un samedi riche en émotions uniques, à partager et raconter au cours du dîner exclusif dans le plus pur style Ferrari qui a bouclé cette journée époustouflante dans l’un des restaurants les plus appréciés et représentatifs de la région.

Le prochain rendez-vous de Passione Ferrari se tiendra le week-end des 15 et 16 juillet sur le circuit historique d’Estoril, au Portugal.

Si vous souhaitez en savoir plus sur le calendrier ou les étapes de Passione Ferrari 2023, il ne vous reste qu’à consulter notre site Ferrari.com ou contacter le concessionnaire Ferrari le plus proche de chez vous et entrer dans notre communauté.