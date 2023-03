2023 vient de commencer et les moteurs tournent déjà, dans l'attente de la nouvelle saison des activités de conduite Ferrari.

Les expériences de conduite Ferrari ont été conçues pour répondre aux exigences de tous les amateurs de Ferrari. Et cette année encore, elles proposent une synthèse parfaite entre adrénaline, passion et luxe extrême.

Pour les propriétaires de 488 Challenge et 488 Challenge Evo, le Passione Ferrari Club Challenge est l'expérience parfaite et exclusive à vivre sur piste. Plus qu'une compétition de traditionnelle, ce programme permet aux pilotes de mesurer et de battre leur record personnel en se concentrant sur le chronomètre. Cette année, vous aurez la possibilité de tester vos compétences au volant de votre Ferrari Challenge sur six circuits de légende : Valence, Misano, Spielberg, Estoril, Spa-Francochamps et la finale mondiale à Mugello.

Du 21 au 26 février, le Club Challenge se tiendra en Laponie, sur le Lapland Ice Driving, un lac de glace de 1200 hectares situé en Laponie suédoise qui reproduit 14 des circuits de F1 les plus légendaires.

Ce sera ensuite le tour de Passione Ferrari, le programme officiel d’événements sur piste destiné aux propriétaires de Ferrari : l’occasion idéale de profiter d’une expérience de conduite exclusive sur les plus beaux circuits au volant de leur Ferrari. Préparez-vous à plonger dans l'atmosphère amicale de la course durant deux journées de sessions libres dans l’environnement plein de frissons du Ferrari Challenge, le plus célèbre des championnats monomarques Ferrari qui reçoit les initiatives Passione Ferrari.

Pour les amateurs d’aventures mémorables dans un monde exclusif et luxueux, Ferrari propose les Ferrari Tours : une série d’événements de conduite qui associe la liberté de la route au frisson de la piste, conçue pour permettre aux Ferraristi de partager des moments uniques dans des lieux exceptionnels ou de donner libre cours à leur esprit sportif sur certaines des routes les plus emblématiques d’Europe : le Sud de l’Italie, la Côte d’Azur, la fantastique Sardaigne, les dolomites françaises, la vallée du Douro au Portugal et la Toscane.

Les activités de conduite Ferrari sont l’occasion parfaite pour vivre tout le monde Ferrari grâce à un calendrier grouillant d’événements inoubliables, idéal pour partager sa passion avec d’autres enthousiastes au même esprit et de plonger au cœur de la communauté.

Toutes les activités présentées sont disponibles en Europe et elles ne sont accessibles qu’en contactant les concessionnaires Ferrari européens officiels.

