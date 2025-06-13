Ferrari 296 Speciale Piloti : Une Configuration Exclusive Réservée Aux Clients-Pilotes Ferrari

Maranello 13 juin 2025

À la veille des 24 Heures du Mans, Ferrari a dévoilé la 296 Speciale en configuration Piloti Ferrari, dernière expression du programme Tailor Made. Cette configuration exclusive a été conçue pour célébrer les succès remportés dans le Championnat du Monde d’Endurance FIA (WEC) et pour rendre hommage aux clients-pilotes Ferrari. La présentation officielle s’est naturellement tenue sur le Circuit de la Sarthe, théâtre de la légendaire course d’endurance française qui se déroule ce week-end. Cette configuration unique, réservée aux clients impliqués dans les activités sportives officielles de Ferrari — qu'elles soient compétitives ou non — s’inspire de la 499P, lauréate des 24 Heures du Mans en 2023 et 2024 dans la catégorie Hypercar. Pensée pour ceux qui vivent la piste de l’intérieur, cette livrée et cette finition spéciales reflètent l’identité d’une communauté de clients-pilotes qui contribuent activement à l’héritage sportif de Ferrari.

La Piloti Ferrari 296 Speciale est proposée en quatre couleurs inspirées de la course : Rosso Scuderia, Blu Tour De France, Nero Daytona et Argento Nürburgring. La livrée extérieure, inspirée de celle de la 499P et rehaussée de Giallo Modena, présente un logo WEC peint à la main, le drapeau italien sur le bouclier avant et un numéro personnalisable choisi par le client. Le modèle dévoilé au Mans porte le numéro 51, celui d’Alessandro Pier Guidi, James Calado et Antonio Giovinazzi, vainqueurs en 2023 — année marquant le retour officiel de Ferrari dans l’endurance de haut niveau et le centenaire de la course française.

L’habitacle est équipé de sièges baquets garnis d’Alcantara® noir thermoformé, avec des inserts en tissu ignifuge identique à celui utilisé pour les combinaisons des pilotes officiels. Le numéro de la livrée est également reproduit sur les éléments intérieurs en fibre de carbone, tandis que la surface métallique du repose-pied peut être personnalisée sur demande. Chaque détail a été pensé pour refléter l’expérience de conduite et le sentiment d’appartenance des passionnés de compétition. La personnalisation est complétée par une plaque d’identification en carbone et un seuil de porte en fibre de carbone avec une dédicace exclusive personnalisable.





296 Speciale

La 296 Speciale est une version spéciale de la berlinette Ferrari à moteur central arrière qui incarne l’évolution extrême de la 296 GTB, établissant une nouvelle référence en matière de plaisir de conduite. La motorisation hybride rechargeable associe un V6 biturbo à 120° à un moteur électrique, pour une puissance totale de 880 ch. Le moteur thermique a été allégé et renforcé avec des composants dérivés de la Formule 1, tandis que la boîte de vitesses à double embrayage et 8 vitesses (DCT) a été optimisée avec la stratégie Ferrari fast shift pour maximiser le couple électrique et rendre les changements de rapports encore plus rapides et immersifs. Le poids a été réduit et l’appui aérodynamique augmenté de 20 % par rapport à la 296 GTB. Le châssis a été revu pour offrir un comportement sur piste encore plus précis et réactif ; la nouvelle stratégie software extra boost délivre la pleine puissance lors des tours chronos. Ses dimensions compactes et son design intègrent des solutions techniques radicales — telles que des gamma wings, des splitters suspendus et un diffuseur élargi qui évoquent l’esthétique des voitures de course.

499P

La 499P est l’Hypercar avec laquelle Ferrari a fait son retour dans la catégorie reine du Championnat du Monde d’Endurance FIA en 2023, après 50 ans d’absence. Conçue selon le règlement LMH, elle dispose d’un châssis monocoque en fibre de carbone et d’une suspension à double triangulation. Sa motorisation hybride associe un V6 biturbo de 3 litres porteur et structurel à un moteur électrique avant, développant environ 680 ch avec une transmission intégrale active au-dessus de 190 km/h. L’unité électrique participe également au freinage régénératif. L’aérodynamique est optimisée pour l’efficacité et la stabilité sur tous types de circuits. La 499P a remporté les 24 Heures du Mans en 2023 et 2024 avec les voitures n°51 et n°50 de l’équipe officielle Ferrari – AF Corse, marquant un retour triomphal dans la plus prestigieuse des courses d’endurance.

FERRARI TAILOR MADE

Ferrari Tailor Made est le programme exclusif destiné aux clients souhaitant personnaliser chaque élément de leur Ferrari, créant une voiture qui reflète véritablement leur personnalité et leurs goûts. Les clients sont accompagnés par une équipe d’experts dirigée par un designer personnel qui interprète leurs souhaits tout en respectant les standards esthétiques Ferrari. Le choix est pratiquement illimité, avec trois collections — Classica, Inedita et Scuderia — qui guident les clients dans un univers d’exclusivité, d’élégance et d’unicité.



