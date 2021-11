Montblanc Great Characters édition Enzo Ferrari

À travers la dernière édition de la ligne Great Characters, Montblanc souhaite rendre hommage à la vie et à l’héritage laissé par Enzo Ferrari. Pour la création des trois instruments d’écriture racontant l’histoire du fondateur du Cheval cabré, la Maison Montblanc s’est laissé guider par la passion pour l’artisanat et l’innovation, deux traits distinctifs de la marque Ferrari. Avec cette dernière édition limitée, Montblanc célèbre le caractère et le génie de l’homme qui a consacré sa vie à la vitesse et à transmettre le frisson des compétitions aux passionnés dans chacune des voitures Ferrari.

Cette première édition s’inscrit dans un projet de plus grande envergure annoncé lors d’un événement exclusif qui a eu lieu le 27 octobre au Musée Enzo Ferrari de Modène, la ville natale du fondateur.

