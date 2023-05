La saison 2023 de Passione Ferrari à Valence est prête à démarrer

Avec l'arrivée du printemps, la saison 2023 de Passione Ferrari, le programme officiel d’événements sur piste Ferrari, est elle aussi prête à démarrer : le premier rendez-vous se tiendra sur le circuit de Valence, à l’occasion du Ferrari European Challenge, le championnat monomarque le plus célèbre du monde, qui fascine depuis 1993 les clients et les Ferraristes passionnés par ses courses époustouflantes sur les plus beaux circuits de la planète.