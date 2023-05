La nouvelle Ferrari Roma Spider brille au Maroc

Le 19 mars dernier, la nouvelle Ferrari Roma Spider a été la vedette d'un événement dédié au lancement de la voiture qui a eu lieu au Maroc.

Dans le cadre exclusif du Royal Golf Dar Essalam situé dans la capitale marocaine à Rabat, Francesco Bianchi - Head of Ferrari Europe and Africa a dévoilé cette nouvelle Ferrari en compagnie d'Adil Douiri - propriétaire de la concession Ferrari Univers Motors à Casablanca, en présence de clients et d'amis de la marque.

La Ferrari Roma Spider est une voiture performante, à l’élégance intemporelle qui symbolise la réinterprétation contemporaine de l’art de vivre à l’italienne des années 1950 – 1960. Cette version décapotable conserve les mêmes proportions, volumes et spécifications que la Ferrari Roma coupé, concept ayant rencontré un grand succès. Ce qui rend la voiture si remarquable, c’est l'adoption d'une capote, solution qui a fait son grand retour dans la gamme du Cheval Cabré après avoir été utilisée il y a 54 ans sur une voiture à moteur avant, la 365 GTS4 en 1969.

Revivez l’élégance de cette présentation exclusive et découvrez la Ferrari Roma Spider.